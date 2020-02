Nerea Rodríguez, Roi Méndez, Lucía Oltra y Las Hormigas en 'yu, no te pierdas nada' (27/02/2020)

Hablamos con Las Hormigas de Mad Mike, un terraplanista que ha muerto tras lanzarse en un cohete casero para demostrar sus teorías. "Subir subió, pero el paracaidas se le fue a tomar por ***", dicen. "A lo mejor quería bajar porque se había dejado el móvil para sacar una foto", teorizan. "Si la Tierra es plana acabamos con el Coronavirus en un día", dice Marron. ¡Y cuidado porque tiene una buena teoría!

¿Y qué tienen que decir las Hormigas de la primera red social en la que no hay personas? "Si alguien me sigue sabrá lo mal que llevo mis redes", dice Juan. "Con menos de 3 millones de seguidores no te da para tener un 'lleva redes'", dice Marron, que parece que no sabe lo que es un community manager.

¿Y qué es eso de que ha fotos porno de Damián por internet?, ¿seguro que es un montaje? "¿Me estáis diciendo que alguien ha hecho un montaje de Damián desnudo para ayudar a otros a aliviarse?", se pregunta Bezos, flipando.

"Si os gustais pos liaros". Ese es uno de los gaffitis que analizamos hoy en 'emosido engañados'. "Seguro que lo ha escrito Fani", dicen. ¡Pues igual sí!

¡Menudo show Nerea Rodríguez en Tu Cara Me Suena! La ex triunfita está petándolo imitando a artistas como Ariana Grande, Meghan Trainor... ¡Y Pepito Fernández si hace falta! Además este viernes emitiran una gala especial en la que celebran los 30 años de Antena 3 con actuaciones especiales, como Pasión de Gavilanes, un hito telenovelesco... "Chenoa es que mejor se porta conmigo", dice sobre el jurado. "Lolita creo que con las canciones en inglés no empatiza tanto, por eso es más dura".

La cantante nos presenta 'Pero quiero contigo' en su formato acústico, uno de los temas que había tocado en sus directos pero que no estuvo disponible hasta diciembre en las plataformas. "Son tres vídeos, con tres temas en acústico, e irán saliendo poco a poco".

¿Y cómo se le daría a ella ser jurado? ¡Jugamos con Nerea Rodríguez a una nueva versión de 'Tu Cara Me Suena! Sergio Bezos canta '20 de abril' y la cantante le pone nota... "Un 6 sobre 12, como en el programa, por ingenioso, innovador". A ver Ibarburu y Ventura...

¿Quién está peor? Roi Méndez y Nerea Rodríguez intentan dar toda la pena de mundo para ganarse 5 euros. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron?

Roi Méndez tiene una sección pero Nerea Rodríguez se ha quedado para mejorar un poco. ¡Menos mal! Hablamos del vídeo que se grabó el cantante el otro día hablando en Euskera para promocionar su concierto en el País Vasco, en el que parece que no hay nada bien: se traba la lengua, el idioma regulín y aun por encima la fecha estaba mal.

El concierto es el 29 de febrero, una fecha que solo existe en año bisiesto. ¿Le hace ilusión? Parece que no porque él quiere que le hagan un cabo de año de cada concierto, aunque parte del equipo no tenga claro de qué se trata...

¡TikToker de renombre! Nos visita Lucía Oltra, youtuber y tiktoker, y nos habla de sus hábitos con las redes. ¿Cómo se llega a petarlo?, ¿sube vídeos todos los días? ¡Su gran elasticidad juega mucho a su favor! La joven es gimnasta y las figuras que hace llaman mucho la atención de sus seguidores.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.