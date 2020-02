Eminem (a.k.a Joaquín Reyes): "Billie Eilish es como un gusiluz, la ponen para señalizar la entrada y la salida"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Joaquín Reyes en yu / yu, no te pierdas nada

Eminem fue la sorpresa en la gala de los Oscar, donde se subió al escenario para cantar 'Lose yourself', banda sonora e '8 Mile', sin que se hubiese anunciado la actuación. La canción le hizo ganar un Oscar en 2003 pero el rapero no acudió a la gala a recogerlo para "no molestar a nadie", ya que la Academia le había pedido que "moderase su lenguaje durante la actuación", algo que se negó a hacer.

"Llevo un jet lag de la ostia", nos dice el rapero, que confiesa que la advertencia 'Parental Advisory' le ayudaba a vender más discos. "Hay que decir muchas palabrotas para cubrir el cupo", cuenta.

"La gorra la compré en un mercadillo, creo que me quedaba pequeña", dice."Billie Eilish es como un gusiluz, la ponen para señalizar la entrada y la salida". Si es que ese pelo verde... ¿Se dio cuenta de la cara que tenía mientras actuaba? Un poco WTF la verdad...

¿Qué opina del trap y las nuevas tendencias? "El trap nació en el sur de EEUU", explica antes de intentar aplastar las cabezas de Ibarburu y Sergio Bezos. "Me está subiendo una cosa que me tomé en 2001", dice para disculparse. "Hay que tomarla con tiempo, claro".

¿Y qué hay de su supuesto idilio con Mariah Carey? Dicen las malas lenguas que hubo algo más... "Me follé a los dos, al marido y a Mariah". ¡¡Boooom!!

