El cantante Hugo Cobo ha dado el salto a las librerías. Acaba de lanzar Un 2% (mío) , un libro de ilustraciones con poco que leer. "Yo lo digo, yo no sé escribir", confiesa a Ana Morgade y a Victoria Martín en su entrevista de este jueves en yu, No te pierdas nada . Con ganas de avanzar cositas, el exconcursante de Operación Triunfo avanza: se vienen cositas delante de las cámaras.

Lo conocimos como cantante en Operación Triunfo 2020, y ahora Hugo Cobo da el salto a las librerías. El cordobés presenta Un 2% (mío), un libro de ilustraciones con poco que leer.

"Vais a ver ilustraciones que he hecho yo y hay que leer un poquito", dice al presentar su libro en su visita a yu, No te pierdas nada. "Yo lo digo: no sé escribir. La gente que le gusta leer quiere un lenguaje culto y yo no lo tengo".

Lo que sí hace es dibujar desde que era niño. "Llevo dibujando desde pequeño, tenía mi cuarto lleno de dibujos míos pero ahora no sé dónde están esos dibujos. Los he buscado y no los he encontrado. Es una pena", dice Cobo, que se pasaba horas dibujando en su cuarto.

"Yo no tenía tablet ni nada, me ponía con un folio y un permanente, me juntaba mucho al papel y salía de mi habitación con un mareo...", confiesa

¿Por qué 'Un 2% (Mío)'?

Un 2% (Mío) es el primer libro de Hugo Cobo y puede que no sea el único. "Si va bien y le gusta a la gente, igual saco otro", avisa el artista, para el que el título tiene una explicación: "Se llama 2% porque en realidad, si lo piensas, es lo que dejamos ver a los demás. Es lo que tú quieres mostrar".

Es un libro de dibujos y sentimientos, los que con 15 o 16 años le hacían volar la cabeza y que convertían los problemas minúsculos en problemas enormes y que hoy ha superado. "Pero soy consciente de que hay personas que están así y no tienen 15 o 16 años, sino 30, 40...", apunta Hugo Cobo, que sí ha superado estas situaciones es por "ser tan positivo".

Los procesos creativos de Hugo Cobo

El libro se escribió con una pautas, confiesa el cantante. "Me pasaron un guion porque no he escrito ni he leído un libro en mi vida", apunta el artista, que asegura que intentó adelantarse a los encargos porque así podía estar tranquilo en los tiempos de bloqueo.

Y hablando de procesos creativos, Hugo Cobo también habló del videoclip de Me Das Amor?, una paranoia que salió de su cabeza y de la cabeza de Mario Arenas que es quien ha editado este vídeo.

"Es una pasada", confiesa. "Me basé en Del Revés, y era como que cada pastilla era una emoción y la roja, el amor", explica sobre este trabajo, en el que canta y actúa. Porque Hugo Cobo también tiene dotes para la actuación y pronto lo vamos a ver en pantalla. Habrá que estar atentos...