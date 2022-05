Joaquín Reyes es Elon Musk: "Si le echamos cocaína a la Coca-Cola el bote sale por 40 dólares"

Elon Musk acaba de comprar Twitter y no descarta hacerse también con la receta secreta de la Coca Cola. Así lo ha contado el propio magnate empresarial en su cuenta de la plataforma del pajarito azul.

¿Sigue con los mismos planes? Joaquín Reyes se transforma en el director de Tesla para contarnos cuáles son sus proyectos de futuro.

Ha pagado 44 mil millones de euros por Twitter, pero lo cierto es que descargarlo es gratis. "Voy a hacer cambios", reconoce. "Twitter es un sitio donde se censura, con lo bonito que es un discurso del odio bien hecho, un buen discurso del odio, un buen insulto, una buena amenaza", asegura. "Eso no se puede perder".

Valeria Ros quiere más caracteres para poder escribir los tuits más largos. "Ahora son 280 pero muy laxos, porque estáis ahí los wokes con su mierda", manifiesta el empresario, que lleva la bandera de la libertad de expresión allá por donde pasa.

"He hecho mi fortuna riéndome de la gente y señalando el error ajeno", asegura el magnate antes de reconocer que en su infancia sufrió bullying. "Los críos eran muy cabrones, me veían listo y magnético y les despertaba mucha envidia. Un día por ejemplo me hicieron eso de que me pasaron una salchicha por la cara", lamenta casi llorando.

¿Comprará la receta secreta de Coca-cola?

Sobre lo de comprar la receta secreta de la Coca-Cola para volver a echarle cocaína (sustancia que se rumoreó que llevaba en sus primeros años de fabricación), Musk admite que es un negocio que no está seguro si le saldrá rentable o no.

"Lo dije, pero luego me di cuenta de que me salía cara la jugada. Si le echamos cocaína a la Cocacola el bote va a salir a 40 dólares", dice el empresario, que no descarta del todo hacer un par de pruebas a ver qué tal.

