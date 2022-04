Joaquín Reyes es Harry Styles: "En Coachella me montaron en un paso y me procesionaron" // yu, No te pierdas nada

Unos minutitos antes de entrar al parquecito, nuestro Joaquín Reyes se ha tomado la poción multijugos para transformarse en Harry Styles, que este fin de semana ha dado un show multitudinario en uno de los festivales más conocidos del mundo, el Coachella.

El cantante causó furor con sus look, un chaleco con el que le salieron comparaciones con Miley Cyrus. Para el artista la ropa no tiene género. "Juego con la ambigüedad, me da igual a pelo que a lana, les gustó tanto que me montaron en un paso y me procesionaron", dice el músico, que parece muy devoto de la Semana Santa.

Eso sí, el Coachella es un festival con mucha fama de postureo. Los asistentes están más preocupados en sacarse fotos y presumir en redes que en disfrutar de la música. "Tuve que llamar a seguridad porque no se estaban sacando demasiados selfies", bromea.

El artista ha conseguido varios récords con su último tema, As it Was, y en el videoclip ha hecho las delicias de sus fans porque se ven muchos de sus tatuajes. "Yo me quería tatuar una mariposa o un bollo preñado, pero al final fue la mariposa. También tengo las contraseñas tatuadas en la muñeca", recuerda.

El bueno de Harry ha recordado sus inicios en la música cuando solo tenía 16 años. "La fama tiene sus cosas buenas pero también portazos, gritos, echarle la culpa a los demás... Lo bueno es que si quieres ir a merendar a la cafetería Nebraska no haces cola, bueno, como está cerrada, te abren una para ti", asegura.

Styles asegura que él pertenece a los pocos que tienen el nuevo signo del horóscopo, el Ofiuco. "Cómo te quedas, es que soy muy perfeccionista", reconoce.

