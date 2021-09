Joaquín Reyes (Rauw Alejandro) confirma que las casas de los reggaetoneros están unidas por túneles: "Allí nos apareamos"

Joaquín Reyes es Rauw Alejandro // yu No te pierdas nada

Rauw Alejandro lo ha petado este verano con el tema Todo de Ti pero cuidado porque los rumores sobre su posible relación con Rosalía han eclipsado las redes sociales. ¿Qué hay de cierto en todo esto? "Subí una foto de un buyate con unas bragas azules, y luego los fans que son muy sagaces se dieron cuenta de que Rosalía tenía las mismas bragas", explica el artista, que reconoce que le encanta que hablen de él y que se inventa cosas. "Muchas cosas son montajillos para vender más", confiesa. ¿Entonces hay amor o se trata de una amiga con derecho a roce?

Lo cierto es que Puerto Rico se ha convertido en la cuna de grandes artistas urbanos, como Bad Bunny, Daddy Yankee, Luis Fonsi u Ozuna. "Yo soy de Puerto Rico y allí el reggaeton lo peta. Cuando nosotros vamos al colegio las clases extraescolares son perreo, bellaqueo y cosificación de la mujer", asegura el artista, que seguro que saca matrícula de honor en estas asignaturas.

¿Viven juntos Rauw Alejandro y Rosalía?, ¿por qué comparten las bragas si no hay nada entre ellos? "Todas las casas de los artistas reggaetoneros están conectados por túneles, y como no vemos mucho nos apareamos unos con otros. Bajas ahí y nos buscamos, nos olfateamos", desvela el cantante, que lamenta no haber encontrado todavía a una mujer que esté a su altura: "Para empezar tiene que estar buena, a las feas es que ni las veo".

Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 56:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.