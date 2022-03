Joaquín Reyes es Robert Pattinson, The Batman: "Cuando me quito el casco parezco un mapache"

Joaquín Reyes es Robert Pattinson, The Batman // yu, No te pierdas nada

Es el hombre del momento, con permiso de Tom Holland. Robert Pattinson se ha metido en la piel de nuestro queridísimo Joaquín Reyes, imitador en nómina del yu, para contarnos que en realidad tiene nombre compuesto: en realidad se llama Robert Douglas Thomas Pattinson.

The Batman lo está reventando en las taquillas de los cines de todo el mundo. "No es cortita, son tres horazas y allí no enciende la luz nadie. Es el caballero oscuro porque anda a oscuras", explica el actor, que reconoce también que cuando se quita la máscara parece "un mapache". "Cuando me quito el casco parezco un mapache, pero eso siempre ha sido así, la gente es tontísima", dice Pattinson, que reivindica que él no es ningún nazareno y tiene que ir con prendas de camuflaje de calidad.

El fenómeno Crepúsculo

Ser Edward Cullen en la saga Crepúsculo lo colocó en la cima de la popularidad mundial. Las películas se convirtieron en todo un fenómeno. "Yo llegaba cansadísimo, abría el mueble bar y había una muchacha", cuenta. "Me pasaba constantemente, quitaba la colcha de la cama y había una muchacha en porretas, y yo no tenía ganas de nada", asegura.

Cuando se anunció que sería el nuevo Batman muchos dudaron si tendría la capacidad física para afrontar el papel. "Me pusieron un señor muy estomagante, un entrenador. Los actores es que tenemos un séquito, gente que se preocupa porque tengamos buenas vibras. Hay uno que está solo para los días de bajón, es el bajonero", explica. El entrenador le sacaba todos los días de la cama arrastras para hacer ejercicio. "Hacíamos hipopresivos, me colgaba como un jamón, cosas muy cansadas, así he conseguido cincelar este cuerpo", asegura.

Boda Edward Cullen y Bella Swan en 'Crespúsculo' // Agencias

No tiene redes sociales: "Si me como una paella no se entera nadie"

El actor siempre se ha mantenido al margen de los fenómenos fan y las redes sociales, donde no tiene ninguna cuenta. "Me tomé el otro día un arroz señoret, que en inglés es rice sir, y no se enteró nadie, pero le echamos chorizo que nos gusta mucho. No subo nada, nada, nada. Me hago selfies en el baño pero no los subo", bromea.

