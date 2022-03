Joaquín Reyes es Tom Holland: "Saludo a todos con mucha efusividad porque no distingo las caras"

Joaquín Reyes es Tom Holland // yu, No te pierdas nada

¡El rey de la poción multijugos! Joaquín Reyes se viene a yu, No te pierdas nada con un actor de lujo debajo del brazo, el mismísimo Tom Holland.

Joaquín Reyes combina todos los cócteles con un poco de poción multijugos, poción mágica que le ayuda a transformarse en los personajes más variopintos. Este martes le ha tocado a Tom Holland, super estrella internacional.

Después de reventarlo en taquilla con películas como Spider-Man o Uncharted, Tom Holland asegura que se retira de la interpretación un tiempo. "Solo tengo una vida", dice antes de explicar que en esta nueva etapa le gustaría dedicarse a la contemplación. "Siento que hay que parar y mirar las cosas bien", dice.

Problemas con la trimestral de autónomos

Eso sí, los ahorros hay que tenerlos bien guardaditos no vaya a ser que se lleve un susto en el futuro. "Ahora tengo que ver el dinero que tengo para la cotización de estrella autónomo, que ha cambiado", dice el actor, que cuenta que se lía mucho haciendo la trimestral de autónomos porque no le caben tantos ceros en las casillas. "Me tienen que hacer un excel especial", dice.

Hace poquito se dejó ver en España por el preestreno de Uncharted y Maya y Ana no descartan que su visita haya tenido algo que ver con esta decisión. "Sí, oléis a ajo, pero gusta mucho Barcelona, yo a todo el mundo lo saludo con mucha efusividad porque no conozco a la gente, no distingo las caras", confiesa el actor, que revela que sufre prosopagnosia, que es la dificultad para distinguir una cara conocida.

Con Zendaya lo que tiene es una especie de reconocimiento de voz para que la relación siga adelante sin confusiones. "Yo más o menos hablo co 150 personas al día, a algunos con monosílabos y a otros les gruño", dice la superestrella.

Y claro, a su nivel, en vez de encontrarse moneditas en los bolsillos se encuentra iPhones. "Otros se encuentran pruebas de paternidad, fíjate", dice.

Easy Jet, RyanAir... A Holland no le importa viajar en aerolíneas los cost y aunque usa gorros y gafas para camuflarse, no pasa desapercibido. "La gente me reconoce porque es muy sagaz", dice.

