"Mi ex Kasputina me decía que me pusiera el casco para hacer el amor": Joaquín Reyes es Fernando Alonso

Joaquín Reyes está contento porque ya llegó la primavera, pero lo importante es que esta semana se transforma en cuatro Fernando Alonsos diferentes para contarnos las novedades que tiene entre manos. "Los cuatro Fernando Alonsos tienen en común una cosa, entre los cuatro suman los mismos títulos, cero", dice antes de añadir que esto es "desde los que gané en 2005".

Victoria Martín le recuerda a piloto de F1 que su mejor época fue cuando salía con la cantante de El Sueño de Morfeo, Raquel del Rosario. "Luego he tenido más relaciones. Dasha Kapustina Fue mi segunda relación, en toda la relación no usamos más de tres palabras, a mí me gustaba que estuviera callada, aunque sí que me echaba alguna mirada", explica.

Parece mentira que Fernando Alonso sea tan reservado con su vida privada, porque mira que ha soltado cosas por esa boquita... "Luego estuve con Lara Álvarez, llegamos a estar prometidos", dice sollozando antes de desvelar una confesión erótica muy curiosa: "Kasputina me decía que me pusiera el casco para hacer el amor", reconoce.

Hablamos también de la canción que Melendi le dedicó al piloto. "Ramón Melendi aquí le daba al helio, se le aclaró un poco la voz", explica. "Melendi es lo contrario a la mayonesa, no arregla nada nunca", sentencia Victoria Martín. "Es pionero de un género que ahora cultiva Ojete Calor, el subnopop", bromea el humorista.

Y su relación con Josep Lobato, ¿cómo está? Fueron amigos y compañeros en su momento. "Solo parpadeó una vez, en 2008, y a veces le pasaba la vaporeta por la calva", recuerda.

