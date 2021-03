"Le doy las gracias al secuestrador de perros, uno se cagaba en casa y ya no lo hace": Joaquín Reyes es Lady Gaga

¡Una persona con más personalidades que las caras de Bélmez! Joaquín Reyes se sienta en el parquecito de yu para transformarse en Lady Gaga , que acaba de llevarse el Grammy Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo por su tema con Ariana Grande Rain on Me . ¡Lo celebramos!

Lady Gaga sabe que hacer una versión de las galletas Oreo es un privilegio para cualquier amante de los dulces. "Lo de dentro es verde pistacho", revela sobre este nuevo manjar.

¿Cuánto le han pagado por esta colaboración?, ¿había un equipo detrás trabajando y ella ha puesto solo el nombre? ¡La interrogamos! "¿Qué une más a ricos y pobres que la forma de comerse una galleta?", se pregunta Rober Bodegas. Si es que el dinero es lo de menos... "Es mejor que quites la tapa, chupes y luego te la guardes en el bolsillo para luego. Pero la galleta es como la vida, cada uno se lo come a su manera", dice la cantante.

Lady Gaga nos habla también del secuestro de sus perretes, un disgusto que ha terminado con final feliz. La cantante denunció a finales de febrero que sus dos bulldog franceses habían sido robados durante uno de sus paseos y que la persona que se encontraba al cuidado de los canes había recibido un disparo quedando tendido en el suelo pero sin grandes lesiones.

"Uno se cagaba en la casa y ya no lo hace, tengo que darle las gracias al secuestrador de perros". ¿No sería César Millán ? "Ofrecí medio millón, pero me han dicho que en esto de las recompensas hay que ir subiendo", cuenta. "Ahora está pesadísimo con que le dé el medio millón", explica.

Lady Gaga también nos habla de su regreso al cine en la película House of Gucci, en la que interpreta a Patrizia Reggiani, exmujer de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la firma italiana que fue asesinado en Milán por un sicario en 1995 cuando tenía 47 años. Reggiani fue condenada y encarcelada por este homicidio en 1998. En 2013 quedó en libertad condicional tras pasar 18 años en prisión.

"Patrizia está molesta porque dice que tengo los ojitos juntos y ella no los tiene así, y luego porque no he ido a verla para interpretar el personaje", cuenta. "Está enfadada y me ha mandado un anónimo con recortes de periódico diciendo que ojalá me muera, es muy cansina la mujer".

