Kaydy Cain sobre 'Si No Me Das Tu Corazón Te Lo Robo': "Es una historia de amor que a todos nos puede pasar alguna vez"

Kaydy Cain visita 'yu Music' para presentarnos su nueva canción, 'Si No Me Das Tu Corazón Te Lo Robo' , y su último álbum El Juguete De Tu Muñeca . A pesar de su imagen, el artista explica que expresa sus sentimientos y emociones a través de la música. Además, nos sorprende con una actuación en directo ¡y mucho más!

Kaydy Cain llega a 'yu Music' por todo lo alto y, antes de hablar sobre su trayectoria y sus inicios, se atreve con 'Adivina la canción'.

El artista presenta 'Si No Me Das Tu Corazón Te Lo Robo', una canción que explica "una historia de amor que a todos nos puede pasar alguna vez", como él mismo relata y dice que, cuando te enamoras "de una persona que ya tiene una pareja o no tiene ganas de enamorarse" y "tú quieres forzar el enamoramiento". Sin embargo, Kaydy Cain expresa que cuando él ha "querido forzar la situación" no le ha salido bien, porque considera que es "el perdedor del barrio".

La canción forma parte del álbum El Juguete De Tu Muñeca, que llega con una edición especial de un muñeco del cantante., ¡que es igual que él! Lorena Castell ha alucinado con este juguete, que representa a la perfección al artista, que confiesa sus sentimiento en este último disco que habla de su lucha por conseguir el amor y a la persona que ha querido.

Actualmente, Kaydy Cain está centrado "en mi hija, en hacer música, que es mi hobby y mi trabajo, y en proyectos que tengo que todavía no puedo contar". Sin embargo, confiesa que ser padre no le "va a cambiar ni mi forma de pensar, ni mi forma de ser", considera que le "va a mejorar mi forma de ser" porque antes de que naciera la niña, él "ya tenía canciones ñoñas".

Asimismo, considera que "los tiempos cambian" y que actualmente llevar el rostro tatuado es algo más habitual. Y es que él fue una de las primeras figuras públicas que se tatuó la cara y explica que siente que durante "tiempo había muchos prejuicios" sobre su aspecto.

Por otro lado, Kaydy Cain relata que "en las canciones tú vas demostrando tu estado de ánimo y tu etapa en la vida. Te inspiras en lo que vives", es decir, que en su música expresa sus sentimientos.

Antes de despedirse, el artista se sube al escenario de 'yu Music' para regalarnos una actuación en directo, en la que ha interpretado 'Si No Me Das Tu Corazón Te Lo Robo'.

👉 Puedes ver la actuación de Kaydy Cain en el minuto 36:49