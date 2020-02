Ylenia Baglietto y Aria Bedmar nos descubren el origen de la historia de amor entre Maite y Camino en 'Acacias 38'

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Aria Bedmar, Ylenia Baglietto / yu, no te pierdas nada

"El pasado de mi personaje es que fue violada en su pueblo, de hecho se quedó con un trauma y no hablaba, y yo propuse que Camino fuese bollera porque no puede soportar a los hombres", dice Aria sobre su personaje. "Gracias a Aria tengo trabajo", bromea Ylenia. ¡Pensaban que no se la colarían a los guionistas y al final sí!

¿Y saben ellas que existe un pueblo real que se llama Maitino?, ¿se apuntarían para dar el pregón de las próximas fiestas? Fox trae las preguntas que los fans nos han puesto en las redes sociales, como... ¿Qué edad tienen los personajes de Maite y Camino? "Eso en realidad no lo sabe nadie", dicen. ¡Nos han llegado preguntas desde Australia! ¿Por qué a veces tocan el timbre y otros entran directamente? Misterios novelescos...

¡Las sometemos al polígrafo! Viajamos a una tarde cualquier de 1914 y Diego Fabiano se transforma para preguntar a Ylenia Baglietto y Aria Bedmar cual es la medicina que cura la homosexualidad. Y... ¿Son felices con el papel que los hombres les han dado? ¡Bien de sarcasmo!

