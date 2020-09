Lérica, Errecé, Las Hormigas, Hurona Rolera y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (23/04/2020)

El hombre que lo arregla todo con rima... ¡Recibimos a Errecé! "He sacado tazas, discos firmados, de todo...", nos cuenta el rapero, que se viene a yu a hacer sección y promoción. ¡Chollazo!

"Además estoy haciendo una obra de teatro, estoy pluriempleado que flipas", reconoce. La obra se llama 'Poder y Santidad' y se puede disfrutar en el Teatro de Valencia. Pero ahora... ¡Al meollo! Errecé sale a la calle para solucionar los problemas de la ciudadanía: enemistades, dilemas en el curro... ¡De todo!

¡Si te vienes arriba perreando con sus temas puedes llegar hasta el Polo Norte! Recibimos a los chicos de Lérica en el estudio de yu para charlar de su nuevo tema 'Llorarás' y conocer un poquito más de cerca a los artistas.

¡Los chicos de Lérica tienen novedades musicales y eso hay que contarlo! ¿Cómo ha surgido este 'Llorarás'? "Veníamos de hacer mucho sabor de playa y ahora con el confinamiento la gente parece que se ha vuelto más acaramelada así que es lo que hemos hecho ahora". "Es más emocional", dicen.

"Aunque nos veáis con estas pintas nosotros no somos muy fiesteros, después de concierto nos vamos al hotel. Si hay que tomarse unas copas por compromiso las tomamos", nos cuentan. Y es que ahora con la pandemia el ocio nocturno se ha reducido mucho, pero... ¡El reggaeton sigue sonando!

Tienen colaboraciones con Omar Montes, con Ana Guerra... ¿Cómo surge todo esto? "Es bastante orgánico. En el caso de Ana Guerra fue muy natural, la conocíamos de Operación Triunfo", explican. ¿Tienen algún nuevo tema debajo del brazo preparado para sacar? "Tenemos pendiente para octubre un tema así de este corte", detallan.

Este verano ha sido un poco extraño hacer conciertos, ya que la mascarilla se ha vuelto indispensable y con el público sentado la sensación es un poco rara. "Estamos acostumbrado a que la gente salte, baile, era muy chocante y al principio nos tuvimos que adaptar. Ahora los conciertos de reggaeton parecen de Pablo López en un teatro", bromean.

Sergio Bezos nos trae una sección para crear problemas, porque secciones que los solucionen ya existen muchas... "Queremos que Ortega Cano se ponga al volante del mundo", dice. Si es que este chico tiene unas ocurrencias... "Yo en los hospitales sen vez de enfermeros pondría magos, para que los enfermos saquen una carta". Además Bezos fue el otro día al oculista y lo tuvo complicado para ver al médico con las pupilas dilatadas... ¡Menuda aventura!

¡Recibimos a Hurona Rolera en nuestra sección de TikTok Monsters! "Ayer me puse un documental sobre la isla de Pascua para dormir por que si me pongo con el ordenador no vengo", reconoce.

La gamer y tiktoker vive tanto de noche que ha llegado a quedarse frita en directo en Twich. "Además me pusieron en pantalla completa para que me vieran todos. Soy de dormir fácil, me quedaba dormida hasta de pie en las discotecas", asegura. ¡Flipa! ¿Pero entre tanta cosa que hacer, de dónde saca el tiempo para descansar? "A ver, es que cada plataforma es distinta, cada una pide una cosa, así que poco a poco".

Hurona Rolera ha aprendido con el tiempo que no hay que meterse en todas las batallas, pero es cierto que es muy reivindicativa y muy feminista. "No permito comentarios machistas en mi canal, no se puede permitir todo porque muchos van a malas, aunque opinar sobre todo ya no lo hago", asegura.

¡Los mejores analistas de la sociedad! Juan, Damián y Marron vienen a yu a contarnos sus cositas de las risas y el humor. ¿La solución para el coronavirus? ¡Fiestas de la espuma en bares! Pero atención porque la idea no se le ha ocurrido a ellos... ¡Es cosa de un niño!

Un nuevo estudio científico asegura que el fútbol es cada vez más aburrido. "Mi solución es permitir el dopaje a tope", comenta Juan.

