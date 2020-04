Lorena Castell, el salseo entre Lucía Etxebarría y Paulina Rubio y mucho más

La colaboradora también nos habla del concierto en streaming de la semana pasada, donde actuaron Lady Gaga, Paul McCartney, J.Lo, Ellie Goulding... ¡Y Charlie Puth, que ni siquiera hizo la cama!

Camila Cabello y Shawn Mendes también protagonizaron una de las actuaciones de la noche, juntos al piano y cantando. Billie Eilish y su hermano Finneas también participaron, además de Jessie J y un montón de celebrities, como los Rolling, que lo hicieron cada uno desde su casa. ¡Marvelous!

"El otro día me enviaron un fondo de librería para poner detrás en las videollamadas", cuenta Lorena, que no sabemos quién le manda estos misteriosos regalos.

Castell no puede irse sin comentar la surrealista conexión en directo de Paulina Rubio hace unos días, que no era capaz ni decir 'Yo me Quedo en Casa'. ¿Y eso de mirar el teclado tan de cerca?, ¿por qué se toca tanto la nariz? Heavy... ¡¡Nada de esto fue un error!! La escritora Lucía Etxebarría la ha defendido públicamente en sus redes sociales: "no ha conocido una infancia normal".

