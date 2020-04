TogetherAtHome | Los 10 mejores momentos del concierto 'One World: Together At Home' con Lady Gaga, Beyoncé, Taylor Swift y John Legend, entre otros

CONCIERTO SOLIDARIO | 'ONE WORLD: TOGETHER AT HOME'

Mejores momentos de 'One World: Together At Home' / YouTube/Global Citizens

El mundo de la música y el espectáculo han alzado sus voces para llevar a cabo esta mega- maratón de solidaridad convocada por la OMS, que ha recaudado más de 127 millones de dólares para las víctimas del coronavirus. Actuaciones, discursos y momentos que pasarán a la memoria colectiva de toda una generación.

ESTOS SON LOS 10 MEJORES MOMENTOS DEL 'ONE WORLD'

De la dosis de realismo de Beyonce en forma de agradecimiento y llamada de atención a la comunidad negra de Estados Unidos, hasta el dueto en casa de Shawn Mendes y Camila Cabello, pasando por el colofón final a cargo de Céline Dion, Lady Gaga, John Legend y Andrea Bocelli. Este es nuestro TOP 10 de mejores momentos del concierto de Global Citizen , organizado por la Organización Mundial de la Salud.

Beyoncé y el 'golpe' de realidad

La cantante lanzó un potente mensaje de apoyo a los trabajadores que están en primera línea, como sanitarios, y a todos aquellos de sectores 'esenciales', que nos están permitiendo permanecer en nuestras casas y frenar el avance de la COVID-19, pero no fue lo único que dijo.

Queen B lanzó un potente mensaje a la "comunidad afroamericana" del país, en una noche que se mantuvo al margen de polémicas políticas, pero en el que era fácil leer entre líneas, más teniendo en cuenta las decisiones que ha ido tomando el gobierno de Trump respecto a la pandemia.

Beyoncé arrojaba un jarro de realismo a la situación que se está viviendo en EEUU: "Los estadounidenses negros pertenecen en un número desproporcionado a estas partes 'esenciales' del mercado laboral que no tienen el lujo de trabajar desde casa".

"Las comunidades afroamericanas en general se han visto gravemente afectadas en esta crisis. Aquellos con patologías previas, corren un riesgo aún mayor. Este virus está matando a las personas negras a un ritmo alarmantemente alto aquí en Estados Unidos", aseguraba la cantante, que pide que se protejan ante el coronavirus.

La perfección de Lady Gaga

Lady Gaga, que llevó la bandera de este evento hasta el punto de ser la comisaria del line-up, vertió toda su espiritualidad en el clásico 'Smile' de Nat King Cole, tan asociado al mítico Charlie Chaplin. Con el único acompañamiento del piano, Gaga rozó la perfección que le caracteriza cuando 'desnuda' su voz, y su alma:

La complicidad de Shawn Mendes y Camila Cabello

Shawn Mendes y Camila Cabello protagonizaron un precioso momento, sentados juntos al piano, para interpretar a dúo el clásico de Louis Armstrong, 'What a Wonderful World'.

Un tema que adquiere otra dimensión en momentos de crisis como el actual, donde el mundo parece todo menos 'wonderful' (maravilloso), y sin embargo, lo es. Solo hace falta saber mirar con los ojos adecuados, y buscar la esperanza, que nos llega a través de las voces entremezcladas de este dueto tan especial:

La nota 'divertida' de JLo

Sentada en el un patio trasero de su casa, junto a un árbol iluminado con luces blancas, Jennifer López rememoró el tema 'People' de Barbra Streisand para la película 'Funny Girl':

Los Stones suman un nuevo hito

Uno de los momentos más esperados fue la aparición de los Rolling Stones, quienes, si en sus casi 60 años de carrera les faltaba algo por hacer, sumaron a su lista una actuación muy peculiar: interpretar por videollamada 'You Can’t Always Get What You Want', dejándonos de paso un claro mensaje.

Lo hicieron cada uno desde su casa, con la pantalla divida en cuatro. Mick Jagger comenzó a cantar con su guitarra acústica; Keith Richards -con una cerveza en la mesa- y Ronnie Wood se unieron después, y finalmente Charlie Watts tocó una peculiar batería construida con objetos cotidianos y mucha imaginación.

Taylor Swift nos parte el corazón

Con 'Soon I'll Get Better', sola ante el piano, Taylor Swift nos parte el corazón para recomponerlo acorde a acorde, nota a nota, con su impresionante voz y con la letra de una canción escrita para su madre y su lucha contra el cáncer. Una canción que en estos días nos ayuda más que nunca a ser fuertes y recomponernos ante el dolor, con su fuerza terapéutica:

La luz de Eilish y Finneas

Billie Eilish y su hermano y productor Finneas, protagonizaron una de las actuaciones más esperadas de la noche, que llenó de melancólica luz nuestros corazones, al ritmo de la mítica melodía del 'Sunny', de Bobby Hebb.

👉 TODAS LAS ACTUACIONES - Revive 'One World: Together At Home'

El dueto virtual de John Legend y Sam Smith

Por su parte, Sam Smith y John Legend unieron sus voces en la distancia, para interpretar juntos una de las canciones que más hondo se te queda clavada en el corazón cuando la escuchas. Una canción que, en estos días de aislamiento de nuestros seres queridos, donde debemos estar juntos sin poder estarlo, y parece que "ha llegado la noche" a nuestra vidas, se magnifica. Así suenan 'Stand By Me', de Ben E. King, interpretado por estas grandes voces:

Un cuarteto para la historia

El cierre de la noche fue, sin duda, una gran sorpresa. El tenor Andrea Bocelli suma su imponente voz a la de Céline Dion, John Legend y Lady Gaga, para interpretar, con Lang Lang al piano, el 'The Prayer'. Un cuarteto que sin duda, ya es historia de la música:

La declaración de Paul McCartney

Y cerramos esta recopilación de mejores momentos del concierto 'One World: Together At Home, con la declaración de intenciones del ex Beatle, con clara intención política y de concienciación: "Digamos a nuestros líderes que necesitamos fortalecer el sistema de atención médica en todo el mundo para que una crisis como esta nunca vuelva a suceder". Tras esto, interpretó el tema de The Beatles, 'Lady Madonna':

👉 ACTUACIONES - Lady Gaga, Taylor Swift, Shawn Mendes o Billie Eilish: más de un centenar de artistas unidos en 'One World: Together At Home'