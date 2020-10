Flavio: "Voy a intentar que se cumpla la profecía del éxito del segundo finalista de Operación Triunfo"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¡Recibimos a Flavio! El cantante viene a presentarnos su nuevo single 'Yo con yo mismo', un tema en el que reivindica resolver las cosas consigo mismo, con su mundo interior. Rober Bodegas se ha quedado flipando con su voz, ya que por su aspecto físico no le pega mucho. "Mucha gente me lo ha dicho, que no me pega la voz", cuenta el artista.