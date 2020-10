Melody: "Si volviese atrás haría lo mismo, no me arrepiento de nada de estos 20 años de carrera"

"La quería haber sacado antes de todo lo que ha pasado, pero ahora hay que estar alegre y esta es mi forma de aportar mi granito de arena", nos cuenta sobre este tema, que es "para disfrutarlo, así sabrosón, expresar alegría y unión".

¿Qué son para ella 'las cosas del amor? "Risas, complicidad... Se trata cada día de estar bien y encontrar la felicidad con uno mismo", nos desvela después de contarnos lo mal que lo pasó su madre cuando nació. ¡Su cumple es el 12 de octubre! "Ese día no había médicos", nos cuenta.

"Lo tenía todo preparado, pagado y el día que nos dijeron que no se podía grabar... Me quedé con todos los trajes tirados", asegura la cantante, que tuvo que cambiar todos los planes de rodaje del videoclip para llevarlo a cabo después del confinamiento. ¡Este viernes estará disponible por fin!

¿Cuál es el vestuario más loco que tiene en el armario? "Tengo de todo, aunque últimamente he renovado. Mi espectáculo es a través de los vestuarios, así que hay de todo".

Empezó a currar con 9 años y ahora con 30 puede echar la vista atrás de esta carrera tan dilatada. "Vengo de una familia de artistas, mi padre es músico y lo he mamado. Eso sí, si no me gustase no lo hubiese hecho. Se necesita mucho sacrificio y hay momentos duros".

Este año se cumplen 10 años de su primer disco, 'Pata Negra'. ¿Cómo surgió todo el tema de grabar un disco?, ¿fue golpe de suerte? "Antes de grabar Pata Negra hice una maqueta de canciones, se la presentamos a El Fary y cuando vio mis fotos dijo 'aquí hay algo'. Luego se lo presentó a Sony y de ahí salió todo, el baile del gorila todo eso... Ahora con 20 años que llevo en la música, si volviese atrás, no me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo, he venido a este mundo a ser feliz".

¿Se planteó Melody dejar en algún momento la música? "A mis 15 me retiré un poco, son muchas presiones, seguí estudiando en el instituto y luego lo retomé", confiesa. ¡Si es que un talento como el suyo hay que cuidarlo!

Puedes ver a Melody en el minuto 30:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.