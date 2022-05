Miguel Ángel Muñoz revela sus trucos más cutres para ligar

Está moreno, sí, pero eso es culpa del rodaje de la serie sobre la vida de Julio Iglesias. El actor se mete en la piel del mítico cantante y para ello ha tenido que subir su nivel de moreno exponencialmente. "Me he dado rayos y aún así no he conseguido su moreno", dice el actor.

En Otro Lugar, su nueva película

Pero no viene para hablarnos de la serie, M.A.M nos presenta su última película, En Otro lugar. Su personaje, Pedro, siempre evita el conflicto. "La energía del personaje e incluso el look no va nada conmigo", dice sobre este film, en el que coincide con Pablo Puyol, compañero de UPA Dance. "Nuestros papeles están a la inversa, yo soy el apocado y Pablo es el rebelde", asegura.

Miguel Ángel Muñoz nos confiesa que le encanta ir a las salas a ver las reacciones del público con sus películas. "Con 100 días con la Tata me encantaba ir a la sala de cine a ver las reacciones, compraba la entrada", dice.

El regreso de UPA, ¿confirmado?

La última vez que vino no pudimos terminar de confirmar el regreso de Un Paso Adelante, pero los rumores suenan cada vez con más fuerza. "Me gusta que se llame UPA Next porque es otra generación", dice sobre estos nuevos episodios, de los que asegura que hay guion pero todavía nada firmado.

"Si se vuelve yo no quiero ser profesor, los chavales tendrán que ser los cracks", dice el actor, que interpretaba ak chulito de la academia, Rober, que "tenía un hijo de tres años".

Sus trucos más cutres para ligar

Todo formaba parte de un juego del equipo de yu, No te pierdas nada, pero gracias a la parodia hemos descubierto qué frases usaba M.A.M en su juventud para ligar. "Si rebobino, 20 años atrás, yo era así de asqueroso", confiesa. "A mis amigos les decía frases de estas lapidarias, asquerosas, pero funcionaban", reconoce.

Al escuchárselas pronunciar incluso a Valeria Ros le ha salido un sarpullido. Aunque bueno, para ser sinceros... A Miguel Ángel NUNCA le han hecho falta estas frases para ligar. Es un fucker de toda la vida.

"Se te ha caído el papel que te envuelve, bombón"

"Te pareces mucho a alguien, a mi próxima novia"

"Aquí me tienes, ¿cuáles eran tus próximos deseos?"

