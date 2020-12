Natalia Lacunza: "Lo de 'no te conocía por OT, he escuchado tu música y me gusta' es lo mejor que me pueden decir"

Hace poquitos días Natalia Lacunza lo petó con su concierto en Madrid Brillante, en La Latina. "Ha sido el concierto con más feedback que he tenido a pesar de la situación, fue increíble y tuve un montón de invitados", nos cuenta. "Me fui super contenta", reconoce. Y es que los directos de la nueva normalidad son muy diferentes. "A veces me bajo diciendo 'no sé si se han aburrido'".

¿Cuánto le queda para sacar disco? ¡Sus seguidores se mueren de ganas de tener material nuevo! "A finales del año que viene quiero sacar un LP largo, pero antes quiero sacar uno cortito, diferente de lo que estaba haciendo algo. Creo que lo voy a hacer en dos partes", confiesa.

¿Y hacia dónde girará ese nuevo sonido?, ¿será muy diferente? "El hecho de conocer a mi banda y llevarme tan bien con ellas ha hecho que empecemos a trabajar juntas en la canciones, será un sonido más banda, más arriba que el resto de canciones".

Las músicas que tocan con Natalia en los conciertos son todo mujeres, y además de su edad. "Tu ves el mainstream y ves que las artistas femeninas van acompañadas de músicos de mucha más edad que ellas, y yo quería ir acompañada de gente como yo, y si puedo dar la oportunidad a chicas que tienen tanto talento como yo... Pues genial. Las encontré por Instagram", cuenta.

¿Cuánto de guion y cuanto de improvisación en el vídeo de 'Nuestro Nombre'? "Lo preparé con un bailarín de arte contemporáneo, fue un gusto".

La artista no reniega del pasado, pero agradece mucho que se la conozca como Natalia Lacunza y no "Natalia la de OT". "Lo de 'no te conocía por OT, he escuchado música y me gusta un montón' es lo mejor que te pueden decir", reconoce. ¿Y de su colaboración con Aitana que nos puede contar?, ¿cómo surgió todo?

Para terminar la charla, conectamos con una fans que se mueren de ganas de hablar con la cantante... ¡Y hacerle unas preguntitas!

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.