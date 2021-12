Nena Daconte y La La Love You reeditan 'Tenía tanto que darte': "Tenía un código con mi mánager por si no me gustaba su versión"

La La Love You y Nena Daconte // yu, No te pierdas nada

Mai Meneses y los chicos de La La Love You vienen a yu, No te pierdas nada a hablarnos de la nueva versión del mítico tema 'Tenía tanto que darte', un auténtico clásico del pop español.

¿Quien no recuerda el mítico Tenía Tanto que Darte? Pues cuando todo el mundo pensaba que la canción había muerto, van los chicos de La La Love You y le piden a Mai Meneses, vocalista de Nena Daconte, grabar una nueva versión. "Llevábamos mucho tiempo detrás de Mai, profesionalmente hablando y teníamos muchas ganas, nos apetecía trabajar con ella, lo intentamos con anterioridad pero no se pudo y ahora sí", aseguran.

"Yo era super fan de El Fin del Mundo y les conté que en el confinamiento me ponía a bailar muchísimo esa canción, me imaginaba que estaba en el escenario con ellos", recuerda Mai, que asegura que este tema es un "auténtico hit" y se define como fan total.

Los chicos de La La Love You tuvieron que darle a Mai varias propuestas, algo que les daba un poco de pánico. "Yo miraba a mi mánager, Jorge, y teníamos como un código, porque me daba mucho apuro decirlo delante de ellos si no me gustaba la canción", recuerda Mai. "No puse ninguna cara al final", añade.

Tocaron esta nueva versión durante un concierto de la banda y cuando Mai Meneses empezó a cantar, el público la reconoció al instante. "Llevo desde el 2016 sin hacer nada, solo componiendo y haciendo otras cosas, no he hecho conciertos con banda, me pilló de nuevo y estaba igual de nerviosa que la primera vez que me subí a un escenario", dice. "Fue un momento muy bonito", asegura Celia.

El 13 de enero en la sala Cool de Madrid Nena Daconte volverá a los escenarios. "Voy a estrenar el single nuevo en el concierto, Detrás de Cada Luz, que de hecho hemos empezado ya a grabar los bajos, quedan las voces", asegura. "Voy a volver a mi esencia, y lo hemos vestido con la esencia de la música que yo escuchaba cuando era más joven, Dover, The Cranberries... Y quería recuperar eso. Me dicen que estoy loca porque eso ahora no se lleva", explica la cantautora.

