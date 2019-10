Lo nuevo de Mika, Camila Cabello y Becky G: la musiquita random de Lorena Castell

Victoria Martín nos trae los tips indispensables para las mujeres casaderas. Sí, esas mujeres ávidas de conseguir un marido al que cuidar. Depilarse por completo, contratar una asistenta si no sabes cocinar porque "somos ricos pero no tontos", no menstruar... Sin duda, conseguir un maromo para convertirte en una mujer florero ideal es mucho más fácil de lo que parece gracias a Living Postureo.