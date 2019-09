Camila Cabello paga caro el precio de enmascarar sus sentimientos en 'Liar'

Camila Cabello inaugura una nueva etapa en su carrera musical, y así lo quiere reflejar en el que será su segundo álbum de estudio, que lleva por título Romance, y que contendrá su obra más íntima hasta la fecha, inspirada en experiencias autobiográficas de la artista: "Estas canciones cuentan la historia de mi vida durante estos dos últimos años. Hace ya tiempo que decidí titularlo Romance, porque en ellas hablo de enamorarse (...)", comenta.

En 'Shameless' y 'Liar', podemos entrever ese carácter autobiográfico y muy personal al que hace alusión Camila, unas canciones que reflejan su evolución, y el momento personal en el que se encuentra la artista.

VÍDEO DE LIAR

'Liar' es un tema fresco y enérgico, con aires cubanos, caribeños y repiqueteo de palmas, que cambia totalmente de tercio con respecto a 'Shameless', para presentarnos otra fase del enamoramiento, ese "mentirse" abiertamente sobre los sentimientos: "Dije, "no perderé el control", no quiero / Dije, "no me acercaré demasiado", pero no puedo detenerlo / Oh no, ahí lo tienes, me conviertes en una mentirosa / Me tienes rogándote por más / Oh, no, ahí voy, encendiendo el fuego, oh, no, no / Oh, no, ahí lo tienes, me estás convirtiendo en una mentirosa, aunque me gusta un poco". Y parece que la cosa no queda ahí, porque "Me conviertes en una mentirosa / Porque mi ropa está en el suelo".

En el vídeo, Camila está atrapada en una relación "perfecta" de la que no sabe cómo salir, engañándose a sí misma y reprimiendo sus sentimientos, enfrentándose a las terribles consecuencias de ser sincera consigo misma y los demás, hasta que logra prender fuego a esa fachada y ser ella misma. ¡Sube el volumen y a temperatura con 'Liar', el nuevo tema de Camila Cabello!

VÍDEO DE SHAMELESS

Cargada de emoción y con una gran interpretación vocal, 'Shameless' llega repleta de versos intimistas y un potente estribillo en el que admite: "En este momento no tengo vergüenza / Gritándolo con toda la fuerza de mis pulmones por ti / No me asusta afrontarlo / Te necesito más de lo que quisiera".

La canción viene acompañada de un espectacular vídeo, en el que el calor y la pasión imperan en una Camila que arde por expresar "sin vergüenza" sus sentimientos. Una producción a cargo de Henry Scholfield, en la que destaca el rojo, como sinónimo de pasión e irracionalidad, y en la que podemos entrever pinceladas de otros clips de Billie Eilish o Rosalía, en los ambientes lúgubres, la visión intimista y las vibrantes coreografías con aires flamencos. De hecho, Scholfield ha trabajo para ambas artistas con anterioridad.

