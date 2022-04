Omar Ayuso y André Lamoglia: "En 'Élite' todos somos muy normativos y eso no es sano, es puro entretenimiento"

Son de las pocas personas a las que les quedan bien los uniformes de instituto. Tanto que casi podrían ir así vestidos a una boda... ¿Qué misterios nos depara la nueva temporada de Élite?

Aunque a Omar Ayuso lo conocemos desde la primera temporada, André Lamoglia se estrena en Las Encinas en esta quinta entrega. "Ya hemos visto los ocho capítulos", cuenta Lamoglia, que aunque nació en Río de Janeiro hace meses que está instalado en España. "La playa es lo que más echo de menos, aunque aquí el norte es muy lindo, hay unas playas que me encantaron", asegura. De hecho, cuando llegó a España hizo muchas excursiones a sitios y lugares típicos como Toledo, Sevilla.. Conoce más España que muchos españoles.

En el último capítulo de la cuarta temporada la muerte de Armando quedaba en el aire y todo apunta a que alguien subirá pronto al cielo otra vez. "En Élite vamos a muerte por temporada, rezo para que no me maten por mentalidad empresarial", bromea Omar Ayuso, que lo que quiere es seguir trabajando.

Omar Ayuso: "Me enamoro de quien no me tengo que enamorar"

Lo que está claro es que sus clases y sus fiestas no son como las de cualquier adolescente. "Yo en la ESO no follaba porque era el único mariquita del instituto, me enamoraba de mis amigos heteros", cuenta Omar entre risas.

Aunque Ana Morgade le ha tirado un pelín de la lengua, no esperábamos que Omar se soltase tanto contando que los "heterocuriosos" son su "piedra en el camino". "Me enamoro de quien no me tengo que enamorar y la gente en vez de ser clara y tener responsabilidad afectiva, por querer quedar bien, te marean", exclama.

Todo esto a cuento del personaje de Lamoglia, que interpreta a un chico que en principio es heterosexual. Repetimos: en principio. "Iván viene a plantear un tipo de relación no normativa en el mundo LGTB que no se ha visto, es interesante, no pasaba en Élite hasta ahora", asegura Ayuso, que añade que esta trama en la ficción surgió a raíz de sus innumerables quejas sobre su vida personal en los anteriores rodajes. "El director me llevó a los ensayos para hablar de esto", cuenta.

"En Brasil Élite es un éxito total, la vi entera y luego me presenté al casting. Ver el plató por primera vez y ponerme el uniforme fue como 'guau, estoy aquí'", asegura el brasileño.

"Élite es puto entretenimiento, no todas las obras tienen que educar"

Aunque no lo piensa mucho, Omar Ayuso se ha imaginado alguna vez en cómo moriría su personaje si le diesen a elegir su destino. "Va a sonar un poco creepy. He fantaseado alguna vez con que Omar se suicidara, o sea que lo matasen y simulasen un suicidio", cuenta.

No todas las series de instituto son como Élite. En Euphoria se trata con mucha más responsabilidad, por ejemplo, el tema de las drogas. "Élite es puro entretenimiento, no todas las obras artísticas tienen que educar", asegura Ayuso, que aunque asegura que la serie tiene rasgos aspiracionales, reconoce que prefiere que los jóvenes se fijen también en otras series. "En Élite todos somos muy normativos y eso no es sano tampoco", termina.

