Paco León: "Una vez una señora me dijo: 'Eres feo, pero un feo que cae bien'"

¡Devoción! Eso es lo que sentimos por Paco León , que hoy nos visita para presentar ' La Casa de Las Flores' , que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. "Me han salido bien las últimas cosas pero he hecho mierdas anteriormente", confiesa. Y es que.. ¿Habrá pensado en hacer 'Arde Barcelona' después de 'Arde Madrid'?

El personaje de Paco León en La Casa de Las Flores es transexual y esto, además de polémica, ha dejado un poso de reflexión en el actor."Me siento cercano a María José, si a mi me diera por cambiarme de sexo, estaría en una situación bastante parecida", explica.

En esta nueva entrega el actor ha tenido la oportunidad de rodar con su hermana, María León. "Hacía tiempo que no trabajábamos juntos. Me ha ayudado mucho a hacer de mujer, porque además hacíamos de hermanas, me ayudaba a ponerme las tetas", nos cuenta.

¿Qué tal se lleva Paco León con los haters? "Tengo días, no he tenido grandes fuegos en las redes", cuenta. ¿Y su pedazo fiesta de cumpleaños? "Fue un descontrol", cuenta. Nathy Peluso, Maikel de la Calle, Almodóvar, Amenábar... ¡Invitados de lujo!

Y cómo no... Pablo Ibarburu ha sometido a Paco León al Hobby Yuser, el test más loco, ese que nunca sale como esperabas... ¿Comió mucho helado cuando terminó Aída?, ¿cuáles son sus series favoritas?

¿Es cierto que Paco León es en realidad el Luisma pero no quiere que la gente sepa que es un drogadicto?, ¿es cierto que ha visto los stories de gente anónima y aleatoria porque piensa hacer una película con ellos? ¡Descubrimos toda la verdad con el polígrafo!

