Paula Usero y Borja G. Santaolalla, de 'Luimelia', piden una carroza para el próximo Orgullo

Paula Usero y Carol Rovira son Luisita y Amelia en Amar Es para Siempre, la serie que vio nacer ese amor que ahora cobra una nueva dimensión gracias al spin off Luimelia. Borja G. Santaolalla es el creador de esta "locura" que se desarrolla en el presente y que está a punto de estrenar su nueva temporada, la cuarta, en Atresplayer Premium.

"La relación de ellas dos estaba marcada por el contexto social y para hacer cosas más locas decidimos llevarlas al 2020", dice Santaolla. "Que Luisita y Amelia puedan quererse delante de todo el mundo es bueno para el fandom pero también para todos, es una historia de amor y punto", añade Usero.

¿Se ha visto Usero doblada en otro idioma? "No, no me he visto, pero me encantaría", exclama la actriz, que estaría encantada de que para el próximo orgullo haya una carroza para desfilar por Madrid.

En la cuarta temporada una de las novedades es la aparición de nuestro compañero de yu No te pierdas nada, Roi Méndez. "Es muy muy parecido al personaje, yo no lo conocía personalmente pero es así, un tío bonachón, gracioso, adorable, un poco zoquete...", cuenta Santaolalla. "Cuando le vi dije, es él", añade.

