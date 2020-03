La Academia de Operación Triunfo echa el cierre: los concursantes volverán a sus casas

La situación de alarma que se vive en España por la rápida expansión del coronavirus ha llevado a Gestmusic y TVE a tomar drásticas pero necesarias decisiones sobre la continuidad de Operación Triunfo.

Noemí Galera ha sido la encargada de transmitir a los concursantes que volverán a sus casas lo antes posible. Los triunfos han recibido la noticia con gran tristeza, ya que deseaban quedarse hasta el final y todavía no acaban de comprender la situación fuera de las paredes de la Academia.

La crisis del COVID-19 ya alteró las rutinas del talent show, que este domingo emitió su gala sin salir de la Academia. Roberto Leal dirigió el programa desde su casa, con los concursantes actuando como si fuera un pase de micros y los jueces dando sus valoraciones por videoconferencia.

La noticia de la suspensión de OT, de la que por ahora no hay más detalles sobre la continuidad del programa, ha caído como un jarro de agua fría a los concursantes. "No quiero llorar, pero no puedo evitarlo. Porque las cosas después no van a ser igual", decía Nia en la transmisión del directo.

Anajú, Maialen, Hugo y Gèrard abandonarán las instalaciones este mismo lunes, tal y como les ha asegurado Noemí Galera.

"La actividad se retomará en cuanto la situación mejore", aseguran desde RTVE.