Roi Méndez, sobre la foto de Cepeda con la guitarra: "Le dije que si la subiese Jimmy Hendrix molaría"

Roi Méndez visita 'yu, No te pierdas nada' // YouTube

Roi Méndez está tan volcado con el pádel que sus prácticas en este deporte han ocupado buena parte de su sección en yu, No te pierdas nada. El gallego, que está en plena gira, también ha hablado de la última foto que su amigo Cepeda ha subido a Instagram. No quería hablar mucho, pero Rober y Alberto han conseguido tirarle de la lengua.

"Lo que me da el pádel no me lo da un acorde", ha confesado el gallego, que se ha hecho un grupo de colegas en el pádel que casi está sustituyendo a los de la música.

De un colega música, Cepeda, ha tenido que hablar en este regreso al yu. No fue por voluntad propia, sino por insistencia de Rober Bodegas y Alberto Casado. Querían saber su opinión de su desnudo con guitarra estratégicamente colocada.

"Yo ya le dije lo que tenía que decir...", ha intentado evitar dar su opinión, aunque luego ha terminado entrando al trapo: "Le dije que si subiese esa foto Jimmy Hendrix molaría".

Rompiendo una lanza a favor de su amigo, Roi ha aclarado que la foto "no le presenta demasiado", aunque dice que se lo puede permitir. "Es un buen tío", ha añadido, para que luego Pantomima Full le hiciese una propuesta: "Trátelo un día al yu Afterowork".

Ha aceptado el reto.

Roi ha seguido con las confesiones de su hemorroide, que lleva meses siendo protagonista de yu, No te pierdas nada. Los yusers saben cómo evoluciona mejor que los médicos de Roi.

Quizás este dato no lo queríamos saber, pero sí por qué su nombre aparece tachado en el cartel de su gira.

"Porque es el fin de Roi Méndez", dice Roi, que asegura entre risas que su nuevo nombre será Poseidón, Poseidón Méndez. Sacará solo canciones de verano y en invierno hará giras en zonas de calor.

Puedes ver la sección de Roi a partir del minuto 47