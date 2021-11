Dora Postigo visita 'yu, No te pierdas nada'

El viernes yuser ha empezado con máxima energía y no por Pantomima Full. No. Quien ha venido con las pilas cargadas ha sido ILeoVlogs, que ha contado su secreto a Rober y a Alberto. Hay veces que desayuna una bebida energética... No es el caso de hoy, que ha venido al parquecito para hablar de su visita a la Hípica de Madrid. Su paso ha estado lleno de sorpresas, aunque para sorpresas el look que llevó para hacer el reportaje. ¡Estaba irreconocible!

También ha cambiado de look, Dora Postigo, que ha dejado su lado darkness y ha llegado con mucha más luz. Presenta Sorry, su nueva canción, primer adelanto de su primer EP, y su regreso a la música tras haberse pasado los últimos meses grabando la nueva película de Paco León, aunque en realidad la protagonista de la entrevista ha sido su vecina de arriba. "Me odia", ha confesado.

Más música de la mano de Rizha, que ha venido cargada de recomendaciones y una muy especial. Aladdin 2.0. es un remix de un tema suyo que canta con July Jones.

El que no ha hablado de música es Roi Méndez, que ahora está a tope con el pádel y no hay día que no le dedique tiempo a este deporte del que dice es malo. Muy malo. Le va la sinceridad y ha sido muy sincero con su amigo Cepeda al comentarle su foto desnudo con la guitarra estratégicamente situada. "Yo ya le dije lo que tenía que decir...", ha dicho para evitar el tercer grado de Pantomima Full, aunque no ha podido evitarlo. Al final ha tenido que hablar.

La semana se ha cerrado con optimismo y la visita de Luismi Buendía, una persona que siempre ve el mundo con optimismo. Sin pareja y con la familia viendo lejos (toman tarta por zoom a las cinco), ahora se dedica a ser coach. "Estoy preparándome y escribiendo un libro", cuenta. "Yo estoy en un nivel que puedo sonreír a oscuras".

