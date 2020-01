Soraya Arnelas nos presenta 'Luces y sombras': una de las "sombras" es 'Rompecabezas', con Chenoa

Soraya Arnelas visita 'yu, no te pierdas nada' para presentarnos 'Gimme de tu amor' , su nuevo single que es el primer adelanto de su próximo álbum 'Luces y sombras' . Hablamos con ella de este nuevo tema, de cómo se toma el café en su casa, de la boda de Chenoa y la sometemos a la 'entrevista mal' de Sergio Bezos con las preguntas más incómodas. ¡No te lo pierdas!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Soraya durante su 'entrevista mal' con Sergio Bezos en 'yu, no te pierdas nada' / europafm.com

Soraya Arnelas nos visita para presentarnos 'Gimme de tu amor', el primer adelanto de su próximo álbum 'Luces y sombras'. Soraya nos cuenta que cada una de las canciones están dedicadas a una persona importante de su vida y 'Gimme de tu amor' va dedicada a su padre.

Este tema se encuentra entre las "luces", que son las canciones más alegres del álbum, mientras que las "sombras" son las más melódicas, las baladas. Precisamente entre estas "sombras" comparte una canción con Chenoa, 'Rompecabezas', que trata de un amor pasado, un amor nocivo. En las sombras también se encuentra un tema dedicado a "su ángel de la guarda".

Precisamente por esta colaboración con Chenoa, Ana e Iñaki le preguntan si irá a la boda de su compañera, a lo que Soraya entre risas aclara que tienen muy buena relación, pero que no son amigas íntimas: "Somos 'muy muy' compañeras de trabajo, pero no me tomó cafés con Chenoa", "Además, tengo 3 bodas en septiembre este año", bromea.

Para acabar la entrevista, entra Sergio Bezos con su 'entrevista mal', donde se tumban literalmente en el suelo. "¿Con qué rimarías 2020?", "¿Cuál es la venganza más chunga que has hecho en tu vida?", "¿Te drogas?", "¿Cuál es tu ETS favorita?" son algunas de las preguntas a las que tiene que enfrentarse la cantante.

Eso sí, hay una que no quiere ni opciones. ¿Qué cómo contesta a los haters en redes sociales? "No me des tres opciones, les contesto y les pongo en su sitio".

Y por último, la pregunta que divide a España "¿Cómo te limpias el culo: de pie o sentada?", ahí Soraya si que tiene dos opciones: "Depende de las uñas".

Y es que tal como dice Ana Morgade, ¡esta entrevista es un sol!

Recuerda,de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.