Roi Méndez, Lorena Castell, Arkano, Bezos y Las Hormigas, en 'yu, no te pierdas nada' con Ana Morgade y Pablo Ibarburu (09/01/2020)

Nuestras Hormigas llegan cargadas de grandes reflexiones, como el 'efecto soldado Ryan' en las lonchas de queso que guardamos en la nevera, para "abrir boca" antes de meterse de lleno a analizar la filosofía disléxica urbana en 'Emosido engañado'. ¿La probabilidades del ser humano de autolesionarse son directamente proporcionales al nivel de aburrimiento? ¡No instales nunca una barra de dominadas tú solito! 😂 También hablamos de celos, patatas y azadas; nos metemos un poquito con el público (y con Garci, de paso), con Carmen Lomana y su ecologismo con pieles de zorro, las mejores formas de secarse la "pilila"... ¿el pavo? 😅

También comentamos la noticia de Joaquin Phoenix, que a anunciado después de ganar el Globo de Oro, que usará el mismo traje en todas las entregas de premios a las que asista, para evitar generar más desperdicios. Algo con los que Juan, Damián y Marron, están muy de acuerdo, y que además aplican, porque en realidad, como trabajan en El Hormiguero y los photocall "son entre semana, porque los famosos los fines de semana se van a París", no usan muchos trajes: "En lugar de ir al photocall, estamos debajo de una mesa oliéndole los pies a Will Smith". Luego Bezos le dedica unas bonitas palabras a nuestro querido Will... 😅

ROI MÉNDEZ NOS VISITA EN 'YU'

Roi Méndez nos cuenta sus Navidades, y aunque le ha costado elegir el acento al principio, lo ha logrado, y nos ha confesado ¡que hace cuadro años que no iba al dentista! Y decidió ir en plenas fiestas, para descubrir que tenía ocho caries, algunas de ellas necesitan endodoncia, dos muelas para sacar ¡y un lío tremendo para saber cuál es cuál! Por eso lleva dos meses en Galicia, ¡pasando la ITV! Además, también ha visitado al dietista, porque su objetivo para febrero es "estar como Pablo Alborán": "mi objetivo es no poder besarme la mano"... ¿Brazaco? ¿Habrán reñido? El sabrá por qué... 😅

Roi también nos habla de su gira, que comienza el mes que viene. En concreto, estará el 21 de febrero en Vigo, el 7 de marzo en Santander, el 3 de abril en Barcelona, el 4 de abril en Zaragoza y el 14 de mayo en Córdoba, ¡estate muy atentx a sus redes!

Además, Roi nos habla también de la canción que le ha dedicado Bely Basarte en el 'Enemigo Invisible', ese challenge tan lleno de "veneno" y dardos que nos enamoró en la primera primera semana del año. ¿Aún no la has escuchado? ¡Es genial! Y también las hay de Álvaro Soler, David Otero, Sofía Ellar, DVICIO, la Pegatina... ¡Todos decicándole una canción llena de 'mala baba' (y cariño) a su #enemigoinvisible! Te lo contamos AQUÍ.

BEZOS SALE A LA CALLE PARA HABLAR DE SEXO

¿Quién crees que ha practicado sexo en las últimas 24 horas? Sergio Bezos sale a la calle (con Fox tocándose de fondo), para preguntar a los transeúntes. ¿Serán capaces Ana Morgade e Ibarburu de averiguar cuál de los entrevistados ha tenido sexo en las últimas 24h? [A partir del min. 57:30]

LORENA CASTELL Y SU 'MUSIQUITA RANDOM'

Lorena nos trae su 'Musiquita Random', en realidad se rumorea que no se ha preparado la sección y ha hecho "croquetas" con los temas que se dejó por destacar antes de fin de año. Uno de esos temas es el remix de 'HIGHEST IN THE ROOM' de Travis Scott ft. Rosalía y Lil Baby, y ha aprovechado para comentar también la 'foto palomo' de la cantante española con Kylie Jenner; también nos habla de la serie 'Nicky Jam: El Ganador', que cuenta la vida del cantante de reggaeton, desde su lucha para salir de las drogas hasta alcanzar el éxito. Lorena tampoco deja de la lo último de Don Patricio, '22:23', y su polémica con los barrenderos: "Si el barrendero quiere ganar más que un médico, que estudie como un médico", dijo el cantante. Y ante el revuelo que se ha formado, ha borrado su cuenta de Twitter. Y explicándolo, Lorena se mete ella solita en un jardín... ¡Jajaja!

También comentamos el selfie "con grano" de Rihanna, que para muchos es la el 'mejor selfie del 2020', y su reciente comentario en Instagram sobre el que sería su nuevo disco (y que parece que nunca llega): R9. La cantante, compartió un vídeo de un perrete bailando con el texto: "Yo sola escuchando R9 y negándome a lanzarlo". Además, analiza la vuelta de Justin Bieber a la música, con su nuevo y esperado single 'Yummy', y su reto viral en Tik-Tok, que es un poco "absurdo". Y para acabar, una reseña al último lanzamiento de David Bisbal, 'En Tus Planes'...

👉 Justin Bieber revela que padece la enfermedad de Lyme

ARKANO NOS TRAE SU 'HA HA HATE'

Para terminar, Arkano nos trae su 'ha ha hate', de la mano de la Fundación Vodafone España, para luchar contra el acoso escolar. Así, rebuscamos en redes sociales comentarios hirientes de los abusones, para que Arkano se lo devuelva 'crudo' en una brillante improvisación. ¡Qué crack eres!

