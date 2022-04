La técnica para dejar noqueado a alguien a golpe de fuet, por Esperansa Grasia

Si la semana pasada Gema nos contaba que tuvo que engañar al revisor de Renfe para que le dejase subir al AVE para llegar tiempo al yu, esta vez la anécdota llega por la mesa de cuatro en la que vino sentada en el vagón.

"Iba al lado con una abuela que se durmió en mi hombro, iba como cayendo para todos lados. Delante tenía dos chicas inglesas comiendo muchísimo embutido", cuenta Gema, que aunque tuvo tentaciones no fue capaz de pedir que le diesen un mordiquito de fuet. "Los fuets hacen daño a la cabeza", dice Gema, que ha utilizado el espetec como porra más de una vez. Valeria Ros pensaba que daban migraña. Como siempre, en las nubes.

Nuestra Espe dedica un ratito a responder a los comentarios y proposiciones que le hacen en Instagram. Mientras unos quieren quedar con ella para tomar un café, otros le tiran un poquito de hate. "Tengo novio desde hace siete años", recalca sobre su estado civil. Lo que sí que sería toda una fantasía es que tuviese una cita con alguien y que en vez de ella fuese Consuelo. El pretendiente se quedaría flipando, eso sí.

Una vez metidos en el consultorio, los yusers quieren saber qué haría Consuelo para dejar a una pareja sin hacerle daño. "Manolo era un chiquillo, hijo de un escayolista, pero no me dejaba quitarle los poros de la espalda. Así que le dejé un post it en la furgoneta diciéndole que no quería verle más", confiesa.

Pero atención porque entre consulta y consulta han aparecido en plató dos fuets, dos auténticas armas blancas que Esperansa nos enseña a utilizar. "Los blandos son los que pican, más que los duros", explica. "Un golpe mal dado hace mucho daño", asegura.

Doblarlo y ponerlo en el puño es la técnica para convertir el fuet en un puño americano. Es decir, puedes pegar al "estilo barra" o al estilo puño. La técnica por encima de todo, claro que sí.

Vuelve a ver a Esperansa Grasia en el minuto 10:

