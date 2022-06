Valentina Zenere presenta su primera canción, 'Cero Coma': "Es la primera vez que soy mi propia jefa"

Valentina Zenere // yu, No te pierdas nada

Es probable que la reconozcas por su papel en Élite, pero la carrera de Valentina Zenere va más allá de la interpretación. La actriz prueba suerte en el mundo de la música con su primer single, Cero Coma.

"Canto hace un montón, hice giras con Soy Luna en la época de Disney Chanel así que tenía experiencia pero así solita es lo primero", dice la artista, que no puede evitar sentir un poquito de vértigo ante esta nueva faceta.

"Soy una workalcoholic, me da mucho respeto empezar en este mundo y yo soy de las que lo quiere hacer todo perfecto, vengo trabajando hace un montón pero no me animaba todavía", cuenta la actriz.

El tema tiene unas vibraciones muy latinas y urbanas, una mezcla de sensualidad, pasión y ritmo a partes iguales. "Elegí un buen equipo y estoy contenta con el resultado. Primero imagino historias y luego las llevo a canciones", asegura respecto a la grabación del videoclip y su inspiración para él, que tiene una estética un tanto cabaret. "Di en la tecla con la directora", dice.

Boa de Carlos Ares es uno de los videoclips en los que ha participado antes de grabar el suyo propio. "En ese momento jugué a lo que él quería, esto es lo mío y lo hago desde otro lugar, es la primera vez que soy mi propia jefa", celebra.

Pero cuidado porque para Valentina también hay una pizca de interpretación en el mundo de la música. "Los cantantes tienen un personaje de sí mismos, algo mucho más complicado, porque en la actuación es otra cosa", analiza.

La propia Valentina reconoce que es útil crearse ese personaje para no mostrar demasiado de uno mismo y acabar siendo vulnerable. "Mis mayores problemas han sido por tener la lengua suelta, hay cosas que no se pueden decir", explica.

Vuelve a ver a Valentina Zenere:

