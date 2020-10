Verónica Echegui no tiene WhatsApp: "Estaba hasta el moño. Era muy fácil encontrarme y no me apetece"

La actriz nos cuenta que ha grabado unas escenas de 'Explota, Explota' en las barcas de El Retiro y parece que no fue nada fácil... "Tenía que estar mirándole el paquete al director de foto porque no tenía sitio. Luego lo ves montado en el cine y es otra cosa", explica. "Solo cabíamos tres en la barca".

Además esta peli tiene una versión especial de Ana Guerra cantando el 'Explota, Explota' tan mítico. ¿Tiene Verónica alguna escena favorita? "No sé, me lo he pasado muy bien haciendo esta peli. Estas cosas solo ocurren una vez en la vida, espero que más, pero es un regalazo".

¿Qué tal lo llevó a la hora de cantar? "Fue bastante rápido, pero yo creo que ha quedado muy bien. No es fácil bailar mal eh, tiene su cosa", reconoce. "A mi me costó un poco. Probaba en casa con mi novio y nada. Me fije mucho en las señoras de pueblo en las fiestas".

"Para ser murciana tiré de una amiga, mi amiga Paca, que es de allí", explica. "Le dije que me ayudase, y Pili, mi coach, pasé el guión con ella. El murciano es una maravilla, muy rico y muy difícil de entender". ¿Qué es embolicarse? "Darse un porrazo".

La actriz participó también en la peli de Netflix 'Orígenes Secretos', donde interpreta a una policía aficionada al cosplay. Durante el rodaje Echegui grabó un vídeo que lo petó mucho en sus redes donde salía bailando el tema de Rosalía Aute Cuture vestida de Sailor Moon.

Lo más heavy de todo es que Verónica Echegui no tiene WhatsApp. "Me lo he quitado para facilitarme la vida. Estaba hasta el moño. Era muy fácil encontrarme y no me apetece. Luego nunca se sabe en manos de quien estamos. Prefiero que no tengan información mía tan fácilmente, prefiero una aplicación encriptada en la que se borren las conversaciones cada cierto tiempo", asegura. "Mi familia está hasta el moño".

Para terminar la entrevista llamamos a Sergio Bezos para que haga un "A fondo" de los suyos que nos permita conocer el lado más personal de la actriz. ¿Cómo se encuentra?, ¿cuál es su mayor defecto?

Puedes ver a Verónica en el minuto 33:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.