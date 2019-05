Rosalía y una crew de manicuristas ambulantes llegan con 'Aute Cuture' y sus uñas mágicas

Pasaban un par de minutos de las 18:00, la hora prevista para el estreno de la primera canción en solitario de Rosalía en su nueva etapa post 'El Mal Querer', y más de 15.000 fans esperaban atentos la llegada del vídeo en Youtube. Rosalía anunció que se metería en el chat para hablar con los fans, que no dejaban de comentar: "los minutos más largos de mi vida", "mañana los exámenes y yo aquí". Una prueba más de la devoción que los jóvenes le profesan.

La historia del vídeo de 'Aute Cuture', dirigido por Bradley y Pablo a partir de una idea de Pili (a.ka. daikyri) y la propia Rosalía, nos sitúa en un pueblo casi vacío que recibe la llegada de un 'servicio de uñas' que promete cambiar las reglas del juego. Aquellos que hasta ese momento habían sido señalados como 'raros' o 'diferentes' se convierten en los protagonistas gracias al 'poder mágico' de esas manicuras con tanta orfebrería. Ya lo anticipaba el teaser: "se dice que las uñas que esculpían, tenían poderes".

"AUTE CUTURE es el título: mal escrito pero con guasa y fuerza. Compuse este tema antes de empezar la gira del mal querer y me he tomado el tiempo necesario para que la canción saliera con el mejor video que pudiera acompañarla. Bien de palmas, nail art y Tarantino vibe. Disfrutadla y ojalá os haga bailar y reír como a mí", dice la cantante.

'MALAMENTE' CUMPLE UN AÑO

Este 30 de mayo hace exactamente un año que 'Malamente' salió al mercado para marcar un antes y un después en la vida de Rosalía. La cantante ya había estrenado 'Los Ángeles', un primer disco con versiones de cantes que hacía presagiar que esa voz dejaría eco por donde pasase, y un buen número de fans la seguían por los teatros, pero su conexión con el público más joven todavía tenía que ocurrir.

"Hoy hace un año que saqué Malamente. Hoy hace un año que mi vida cambió con este tema que me permitió conectar con tantas personas… Fue gracias a mis amigos y mi familia que pude emprender El Mal Querer. Aún no puedo creer que haga solo un año cuando por poco me moría de los nervios porque estaba arriesgándolo todo por este proyecto. Ha sido 1 año en el que he intentado no dejar escapar una sola oportunidad y trabajar durísimo. Y estoy super agradecida por todo lo que me ha venido y todas las personas que me han ayudado. Cada día que pasa doy las gracias de teneros apoyándome. Mi música ni nada de esto tendría sentido sin vosotros", ha escrito en su Instagram.

Como ella misma dice, sacar Malamente supuso un riesgo al estilo 'todo o nada', porque la canción no sonaba a nada que hubiésemos escuchado antes. Una voz flamenca que casaba perfectamente con los arreglos de Pablo Díaz Reixa, que convirtió un 'fa' de Rosalía en ese sonido tubular que marca el compás de Malamente. Sin duda, un tema de ambición experimental que contiene todos los ingredientes para convertirse en una tarta de la que todos quieran coger su trozo.