Víctor Elías se hizo mayor el día que se metió en una reforma: "Los enchufes tienen diferentes precios, es una locura"

"Resines está en el proceso de envejecimiento y yo en el de madurez", arranca diciendo Víctor Elías, que ha venido al parquecito acompañado de un piano. "Al terminar Los Serrano hice la carrera de piano y ahora me dedico exclusivamente a la música. Siempre empiezo las citas así: 'tengo piano de cola en casa'", bromea el joven, que ha acompado a bandas como Taburete en muchos conciertos.

El primer gran consejo de Víctor Elías para los yusers empieza por quitarse los prejuicios. "En la etapa adulta lo que he aprendido es que todo es música. Estamos ahora con que 'el reggaeton' no es música, no se qué... Pues sí, todo es música", dice muy serio.

Lo cierto es que a Víctor Elías lo vimos crecer en televisión durante su participación en Los Serrano, unos años que recuerda con mucho cariño. "Naces, creces, haces amigos, de repente todo empieza a crecer mucho y cuando te quieres dar cuenta, estás ahí", resume.

¿Cuál fue ese momento en el que dijo 'soy adulto'? No fue cuando formó SJK ni cuando probó sus primeros espaguetis, de hecho, acaba de suceder hace muy poco. "He decidido reformar mi casa, una casa que agradezco que mi familia me comprase con el dinero de Los Serrano. Me hice mayor el dia que me di cuenta que los enchufes tienen diferentes precios, es una locura", dice antes de que Victoria concluya que "una vez que te metes en una reforma no vuelves a ser el mismo". ¿Soñará con baldosas Víctor Elías?

Los yusers han mandado un par de consultas para Víctor Elías. ¿Tiene trucos para acordarse de lo que tiene que comprar en el supermercado? "A mi me viene bien que me escuchen las apps, así cuando entro a Instagram me salen anuncios del DIA", bromea. ¿Tiene alguna estrategia para echar a la gente de su casa cuando se termina la fiesta? "En el momento que se va de madre puedes tirar de una canción tipo Camela y la gente se va sola", dice.

