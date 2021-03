Ylenia: "Si tus amigos hacen fiestas ilegales, cambia de amigos"

Ylenia intenta ayudar a los yusers a resolver sus problemas existenciales, pero cuidado porque tampoco tenemos una fórmula mágica... Eso sí, los consejos de Ylenia salen más baratos que una terapia.

Empezamos con la consulta de un joven que necesita consejo para conseguir el perdón de un amigo de la infancia con el que ha tenido varios problemas. "Igual escucha tu mensaje y te perdona", señala Ylenia.

También escuchamos a un joven que no se relaciona con sus amigos porque no paran de hacer fiestas multitudinarias y él quiere ser responsable con las restricciones de la pandemia. "Si son tus amigos de verdad tienen que entender tu personalidad, además estás siendo responsable. Si no lo entienden lo mejor es cambiar de amigos", sentencia. "Llama a la policía cuando hagan fiestas", le dice Rober Bodegas, mucho más radical.

En el mundo laboral tenemos a un chico muy perdido, porque no se aclara si quiere seguir con la carrera de psicología o seguir su pasión, el baile. "Yo le diría que no se lo tome como errores, que no se raye tanto, yo te veo con energía de hacer cosas así que no pares", le dice.

¿Y cómo haría Ylenia para sacarse a su ex de la cabeza? "Piensa que se ha muerto, aunque luego lo resucites porque ya lo has superado", aconseja.

