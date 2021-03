Ylenia: "Ver a una mujer desquiciada en TV es gracioso, ver a un hombre desquiciado es agresivo"

Ylenia se sienta una semana más en el parquecito de yu No te pierdas nada, pero esta vez no abre su consultorio amoroso, sino que sale a la calle para hablar con Lorena, Carmen, Iris y Estrella, cuatro chicas que nos cuentan su opinión sobre la discriminación de género, la igualdad y los retos a los que todavía se tienen que enfrentar las mujeres hoy en día. ¿Alguna vez han sentido que se fomenta la rivalidad entre mujeres?, ¿qué piensan de la brecha salarial?

Educación sexista desde el colegio, roles de género, doble moral a la hora de opinar... "Ver a una mujer desquiciada es gracioso, ver a un hombre desquiciado es agresivo", cuenta Ylenia sobre su experiencia en los realities de televisión, donde se supone que hacía gracia la "chica celosa".

¿Qué cosas han aprendido estas chicas del feminismo? "Me ha salvado de relaciones tóxicas que he tenido", dice una. "A mi me ha servido para valorar más mi cuerpo", asegura otra. "Me gustaría poder ponerme lo que quiera, sin que nadie me critique".

¿Recibe Ylenia muchos comentarios machistas por las redes sociales? "Estos días he decidido bloquear para no regalar protagonismo, es una misoginia exagerada".

"Tenemos que luchar, que lo estamos consiguiendo, unidas somos las fuertes", sentencia Ylenia.

