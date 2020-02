Antonio Orozco, Rauw Alejandro y el misterio de la uña en 'yu, no te pierdas nada' (05/02/2020)

Hemos encontrado una uña en la moqueta del plató y no podíamos dejarlo pasar. ¿Qué tipo de invitado viene a 'yu' a cortarse las uñas?, ¿o será de uno de los colaboradores?, ¿qué va a ser lo siguiente? Este miércoles intentaremos descubrir el origen de este misterio, hablaremos con el músico puertorriqueño Rauw Alejandro y además nos visita el coach de La Voz Antonio Orozco . ¿Te lo vas a perder?

Antonio Orozco en 'yu' / yu, no te pierdas nada

LAS HORMIGAS, EL MINISTERIO DE CONSUMO Y EL CORONAVIRUS

Las Hormigas son las primeras en pasar por aquí y confiesan que 'La isla de las Tentaciones' les está traumatizando. No hablaremos de eso, porque nos ocuparía todo el programa, pero... ¿Y lo que ha pasado con el Ministerio de Consumo? ¡Se han abierto un Twitter! ¡Ahora puedes consumar con el consumo! Solo siguen a una persona, casualmente Alberto Garzón... ¡Qué casualidad! Y a nosotros, ¿nos seguirán? ¡Les ponemos un tuit en pleno directo a ver si nos contestan!

Hablamos también de la llegada de WhatsApp pay a España este año para rivalizar con Bizum. Y es que lo de pagar los regalos de cumpleaños en grupo puede convertirse en una odisea...

Y de las deudas entre amigos pasamos al coronavirus.. Que sigue preocupando al presidente de la Organización Mundial de la Salud, al que además se le ha visto toser en plena rueda de prensa. ¡Muy loco todo! Damián se ha comprado una mascarilla especial para estar protegido... ¡Salud garantizada por 4 euros!

¡Y cuidadín porque Damián se ha comprometido a analizar la uña y así descubrir la identidad del propietario! Así se la devolvemos... ¿No?

RAW ALEJANDRO Y SU ESCAPADA EXPRESS AL BAÑO

Rauw Alejandro viene a presentarnos 'Tu Fantasía', que tiene más de 300 millones de visualizaciones en Youtube... ¡Una locura! ¿Su familia lo sigue tratando igual después de este éxito?, ¿va rompiendo muchos corazones por ahí? "Estoy muy contento".

Empezó subiendo canciones a Soundcloud y poco a poco fue juntándose a las leyendas de Puerto Rico. Si es que en su país natal hay talento por los cuatro costados.. Además hablamos del dance cover que hizo de A Palé. "Me gusta hacer coreografías, a mis propios temas también se las hago", dice.

El artista pasará estos días por Barcelona, Toledo, Sevilla... Así que esperemos que tenga tiempo de probar la gastronomía española. Pronto saldrá además el remix de 'Contando Lunares' que ha hecho junto a Don Patricio y Anitta ."En cualquier momento sale el tema, el vídeo lo grabamos en Brasil", dice.

Y dando un giro a los acontecimientos.... ¡Rauw Alejandro se nos ha escapado corriendo al baño! ¿Qué le ha pasado? La cara de Ana, Urrutia y Bezos no tenía precio... ¡Casi se marca un Justin Bieber! Hacemos también un repaso de los looks más llamativos de Raw Alejandro, que se pone estampados loquísimos. "Utilizo mucha ropa deportiva, baggy", explica.

¿UN OSCAR O UN RASCA Y GANA?

¡Lleva tanto tiempo aquí que todavía recuerda cuando el streaming era en blanco y negro! Fox nos trae comentarios de las redes y pregunta... ¿Qué es mejor, un Oscar o un Rasca y Gana?

ROI MÉNDEZ, DISPUESTO A PONERSE EN FORMA

Viene en chándal, un poco despeinado... ¿Con quién se ha peleado Roi Méndez antes de venir? Roi Méndez se ha grabado dando puñetazos en un gimnasio y ha advertido en su Twitter que va a matar a Sergio Bezos... ¿Lo conseguirá?, ¿o solo se quiere poner mazas para competir con su amigo Ricky?

Su álbum 'Mi Lógico Desorden' ha entrado en el Top 100 de álbumes más escuchados de 2019 así que... ¡Estamos de celebración!

ANTONIO OROZCO, COACH DE LA VOZ 2020

¡Pedazo de cantautor, pedazo de coach, pedazo de artista! Antonio Orozco tiene la voz tomada, pero relax que no tiene el coronavirus. El coach de La Voz de 2020 viene a presentarnos las novedades del programa de Antena 3, que se ha renovado para esta nueva temporada. "Piensen que es duro vivir como un looser", dice Orozco, que siente el último de la cola en cuanto a "coaches elegidos".

Hablamos de las risas que Orozco se ha echado a costa de la colonia de David Bustamante. "Si quieres ligar al instante, utiliza fragancias Bustamante" repetía el cantante en Instagram.

Orozco nos habla también de la intrahistoria más loca de 'La Voz', 'Pasión de coaches', un trama amorosa en la que Pausini es la matriarca. Pablo es el pianista del hotel de Laura y Orozco su amante bandido. ¿Como terminará todo esto? ¡Nos hemos enganchado!

¿Por qué Antonio Orozco no sigue a nadie en Instagram? "Tengo envidia y soy muy rencoroso. Es muy lamentable llegar del avión, ir al taxi, hacer la promoción que te toca y de repente un amigo sube una foto de un atardecer en las Bahamas. La solución es no seguir a nadie", explica. ¡Si es que no le ha dado follow ni a su madre!

Y es que la madre de Orozco es toda una influencer... ¡Menuda guasa se trae con los abanicos y las cacerolas! Eso por no hablar de su hijo, que toca la batería como un auténtico profesional con solo 13 años. ¡Talentazo! "Lo que le da tener su propio canal es la oportunidad de elegir", reflexiona sobre el futuro de su hijo. "Lo único que espero es que haga lo que le de la gana".

¿Cuándo es la última vez que le han mentido a alguien?, ¿alguna vez han hecho algo que pensaban que era una mierda solo por el cash?, ¿alguien que antes te caía mal y ahora bien? ¡Jugamos con Orozco a 'Pa qué quieres saber eso'!

