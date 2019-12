Damián Mollá, Lorena Castell, Alaska y Marta Vaquerizo en 'yu, no te pierdas nada' (18/12/2019)

¡Día de clásico! Ana Morgade tiene ganas del clásico 'mantita, pizza y peli', pero hoy se juega otro muy diferente en el Nou Camp... ¿Nervios?

Damián Mollá ha sacado un libro con Alberto Alonso, el coautor, pero no ha podido venir.. ¡Así que hablamos con la Hormiga, que cambia su rol de colaborador a entrevistado! El humorista nos habla de 'This Book is the Milk', un imprescindible para hablar inglés que está ahora muy bien de precio para regalar en Navidades. "He intentado enseñarle a Pablo Motos, pero no hay manera", nos cuenta. ¿Ha habido alguna vez que el traductor de El Hormiguero haya metido la pata? "Hubo un día que vinieron tres chicos americanos y el traductor dijo: 'what's up gays' y quedamos un poco mal", recuerda.

¡Además Damián y Alberto van a hacer un podcast para Amazon, para ayudar a los lectores con la pronunciación. ¿Y la versión francesa, ha pensado hacerla?

Si es que todos sabemos inglés, lo que pasa es que no nos damos cuenta... ¡El idioma está por todas partes! Por ejemplo, ¿House of Cards, qué significa? "Parece que es casa de coches, pero en realidad es Castillo de Naipes", cuenta.

Sergio Bezos se sienta en el suelo para su ya clásica entrevista en prácticas... ¡A ver cómo termina esto! ¿Cuál es su tipo de muerte favorita?, ¿en qué estación del año le gustaría morir?, ¿qué haría si se te aparece un fantasma?, ¿cómo se limpia el culo?

Lorena Castell está muy triste por la separación de Extremoduro. La banda ha anunciado su disolución tras mucho tiempo sin dar señales de vida. ¿Volverán otra vez? Si se quedan sin pastuqui igual se lo piensan... Castell nos habla también de lo nuevo de Taylor Swift, un tema especial por Navidad donde recupera para el videoclip vídeos de su infancia y viejos recuerdos. ¡Además la artista está confirmada para el Mad Cool 2020, se viene fuerte!

En 'musiquita random' hablamos de todo y no nos íbamos a olvidar del remix de Omar Montes y Ana Mena en 'Como el Agua', al que le han dado un poquito más de ritmo. Y bueno... Por si os parecía poco ponemos el nuevo tema de Bad Gyal, 'Zorra', donde un grupo de chicas se 'vengan' del traidor que las ha engañado.

Fox trae el mejor concurso de la radio televisión española, 'Por un Euro'. Hoy la pregunta es... ¿Lana del Rey o La Navidad? ¡Te vas a reír!

Alaska y Marta vienen a jugar al trivial de lo trivial, y como estamos en época navideña... Toca hablar de la Lotería, el Gordo, las cabezas de las gambas en las cenas... ¿Las chupan o no?

Victoria Martín viene a hatear a todo lo que se menea así que la hucha de faltar tiene pinta de que se va a llenar de euritos... La nena nos trae los propósitos para 2020, esas cosillas que están así "cogiditas con pinzas" y que habría que cambiar, como las portadas de Men's Health y un largo etcétera. Además nos cuenta la sorprendente historia de su "encuentro" con una fan a la que supuestamente sus vídeos le habían cambiado la vida... ¡El final de la historia te sorprenderá!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.