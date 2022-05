Inés Bárcenas explica las cuatro fases del duelo por una ruptura sentimental y cómo superarlas

Inés Bárcenas // yu, No te pierdas nada

Hemos profundizado en el ghosting, los haters, la luz de gas, la adicción a las redes, las fobias... Con Inés Bárcenas siempre aprendemos a gestionarnos un poquito mejor. Este jueves analizamos las rupturas sentimentales y la psicóloga nos da unas claves para aprender a sobrellevarlas.

Cuánto dura el duelo y qué fases tiene

Dura bastante. Inés Bárcenas lo tiene claro y pide paciencia a todo el que esté sufriendo por amor. Hace falta tiempo para digerirlo. Existen cuatro etapas del duelo, y se suele ir saltando de una a otra. "Los duelos no se superan, se aceptan, se integran", explica Bárcenas.

La primera fase es la negación, el shock, que es la que menos tiempo dura. En la segunda, la negociación, es donde existe más riesgo de poder volver con la antigua pareja. Es la etapa del "y si", de la vergüenza, de las dudas, el remordimiento. "Esto es tanto para el que deja como para el dejado, los dos pasan por lo mismo", asegura.

La ira es la tercera fase y es también la más difícil de gestionar. "Estamos un poco amargados, pero es una emoción protectora porque nos impide volver con esa persona", asegura.

La cuarta se podría denominar como una etapa "depresiva", aunque no tiene todas las connotaciones de una depresión. "No hace falta medicarse ni patologizarlo, es la bajona", resume sobre esta "nube negra".

Esta última fase durará en función del tiempo que se haya alargado la relación. "No es lo mismo romper un matrimonio con hijos que una ruptura de unos adolescentes", dice Inés, que recalca que no existen siempre los finales felices. Basta de aparentar y querer estar bien siempre con todo el mundo, incluso con tu ex.

Idealizar a la otra persona cuando eres tú el dejado también es muy común. "Por eso es muy importante el contacto cero", apunta.

Consejos para superar un duelo

Contacto cero

Salir del triángulo dramático

Redescubrir quiénes somos lejos de esa persona

Aceptar el dolor y dejarlo sentir

Transformar el dolor en otra cosa, simbolizarlo y hacer algo con él, no anestesiarlo

