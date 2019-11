Greta Fernández, JJ Vaquero, Lorena Castell y Andrea Compton en 'yu, no te pierdas nada' (28/11/2019)

¡El programa que para el Black Friday se ha intentado comprar una vida! Ana Morgade capitanea el programa este jueves junto a Pablo Ibarburu y... Dedicamos nuestro hastag de hoy a la foto que ha subido Donald Trump a sus redes... ¡Menudo #yuFlipao! ¿Como controla de Photoshop, no? Su cara en el cuerpo de Rocky Balboa... ¡Por Dios, ayuda, la gente no deja de fliparse!

Canta, es modelo, es actriz... ¡Es mocatriz! "Bueno, en realidad no canto", sentencia. Greta Fernández comienza fuerte y nos presenta la película 'La hija del ladrón', en la que su padre Eduard Fernández, es su padre también en la ficción. "Me gustan los vídeos de ASMR, un día me grabaré", nos confiesa. "Me entra hambre viendo los de comer, el de pulpo me gusta mucho". ¡Omg!

La actriz protagonizó uno de los vídeos de C Tangana, concretamente en el de 'Persiguiéndonos', hace cuatro años ya, antes del boom de Mala Mujer. ¿Siguen teniendo relación?, ¿le gusta a ella el trap?, ¿le gustaría protagonizar otro vídeo? "Sí, de Beyoncé". ¡Apunta alto!

¡Sergio Bezos y Pablo Ibarburu ponen a prueba a Greta Fernández con un nivel de preguntas altísimo en su entrevista en prácticas y el Hobby Yuser! ¿En qué animal le gustaría reencarnarse?, ¿qué hay después de la muerte?, ¿cree en la democracia?, ¿lo haría mejor que los políticos actuales?

Lorena Castell viene a tope con su musiquita random y empieza contándonos los detalles del nuevo disco de Coldplay, un "rollo experimental" que la tiene un poco preocupada, porque además Chris Martin y los suyos han asegurado que no saldrán de gira hasta que sea sostenible para el medio ambiente llevarla a cabo. También nos habla de lo nuevo de The Killers, que no llegará hasta 2020.

Fox sale a la calle para poner en marcha el mejor concurso de la radio televisión española, 'Por Un Euro'. ¿Qué es mejor, Westworld o Huesca?

¡Parece Jesucristo pero no lo puedes crucificar porque se rebela! JJ Vaquero nos habla hoy de fakes, esas noticias falsas que nos cuelan en redes cada dos por tres. Pero claro... Antes del efecto 2000 ya existían las fake news, o sea, las mentiras de toda la vida. ¿Se ve realmente la muralla china se ve desde el espacio?, ¿si mezclas Baileys con Coca Cola te mueres? Igual no, pero significa que no tienes muchas ganas de vivir...

Andrea Compton está emocionada, está feliz, está radiante. El 5 de diciembre se estrena V Wars, una historia de vampiros protagonizada por Ian Somerhalder, que "está guapo siempre". También hablamos de la resurrección de Rebelde Way gracias a Netflix, que para Compton es "la auténtica, la de verdad". Aquí lo petó mucho la versión mexicana, pero Andrea Compton es fan de la argentina.

Queridos yusers con talento, esto os interesa. Pablo González Batista nos habla del Vodafone yu Music Talent, el concurso de bandas emergentes que pretende lanzarte al estrellato si tienes madera de artista. Entra en la web, sube tu maqueta y... ¡Trampolín al éxito!

