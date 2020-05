Hugo Silva, Carlos Santos, Jaime Caravaca, Sr Cheeto, Roi Méndez y más en 'yu, no te pierdas nada' (11/05/2020)

¡¡Pedazo bebé que ha tenido Marie Kondo!! La influencer del orden ha dado a luz a un bebé tan grande que los tuiteros se han quedado asombrados. Ella es tan menudita y pequeñita que cualquiera lo diría.

HUGO SILVA Y CARLOS SANTOS

Conectamos con Hugo Silva y Carlos Santos, que este martes estrenan nuevo capítulo de El Ministerio del Tiempo. Pero lo primero... Les preguntamos si han hecho mucho pan, si se han puesto fit entrenado en casa... ¡La cuarentena se está alargando! "Al principio había mucha presión con hacer cosas, había que ser muy productivo, y la mayoría de la gente ha hecho lo que le ha dado la gana", nos cuenta Hugo Silva.

La cuarta temporada de El Ministerio Del Tiempo se estrenó la semana pasada después de dos años de parón para el rodaje y claro... ¿Han parado mucho a Hugo por la calle para felicitarle? "Con la mascarilla no se me ve el bigote y los fans no caen", bromea.

Carlos Santos será Pedro Almodóvar en el capitulo de esta semana, que recordará la época del director de cine junto a Fabio Magnamara. ¿Nervioso por la interpretación? "Con mucho respeto, porque es una de nuestras figuras más reconocidas, además era la época donde estaba buscándose... Y esto que se inventa con Magnamara era una competición a ver quien llamaba más la atención", explica. "Hugo me ayudó porque ha trabajado con él", confiesa.

¿Y qué series ha visto Hugo Silva estos días? "Orthodox, termine ayer Fleabag... Y estoy viendo mucho cine de Chaplin, me ha dado por ahí".

¿VUELVEN O NO LOS HOMBRES DE PACO?

Parece que quien calla, otorga... ¡Aunque no han soltado prenda! "No puedo decir nada", sentencia Hugo Silva. Carlos Santos escapa de cámara... ¡¡Pillados!!

QUIÉN ESTÁ PEOR...

Iremos viendo quien está más en la mierda con las preguntas de Pablo Ibarburu... ¿Cuántos amigos tienen?, ¿cuántos kilos demás han cogido en la cuarentena?, ¿se machacan mucho haciendo ejercicio?, ¿se sienten muy solos a menudo?...

DIARIO MILLENIAL

Ana Cardo nos trae tutoriales para fabricar tu propia mascarilla en casa. La gente esta haciendo cosas muy molonas, así que... ¡Manos a la obra! "Hay una mascarilla que incluso emite ondas".

ROI MÉNDEZ Y SU NUEVO Y MISTERIOSO SINGLE

¡Humor gallego con Roi Méndez! No es cómico, es cantante... ¡Pero tiene muchos accidentes, y menudas risas! El músico nos tiene intrigados con sus novedades musicales, y es que las pistas que da por Instagram no es que sean muy esclarecedoras... "De momento habrá que sacar un single", nos cuenta.

¿Y qué nos puede contar de este nuevo single que ha anunciado en su Instagram?, ¿hablará del libro que está leyendo ahora? "No habla de Sartre, pero me basé en este libro, 'Vidas Cruzadas', de hecho el título es así, Vidas Cruzadas, es como una oda", explica. Eso sí, de momento ni fecha de lanzamiento, ni portada... ¿Nos dará la exclusiva cuando lo vaya a estrenar?

¿Y qué es para Roi la nueva normalidad? "Suena a secta", dijo en su Twitter. "Esto va con uno mismo y con su normalidad, yo sigo los consejos de los señores de la luz", dice. A ver si va a estar metido en una secta de verdad... ¡Miedo! "De los siete dioses, yo creo en el de la luz", cuenta. Sí, sí, parece que algo le pasa... Intensidad nivel 1000.

JAIME CARAVACA

Jaime Caravaca estrena sección en 'yu, no te pierdas nada'. Después de los prejuicios a la cara, llega... 'Come, reza, ama', un espacio en la que nos recomienda lugares curiosos para visitar. Eso sí, de momento, todo desde casita... ¡Porque Madrid puede pasar a la fase -1 en cualquier momento!

SEÑOR CHEETO

Señor Cheeto nos enseña las cositas que se ha comprado en Amazon durante la cuarentena, varias chorraditas varias de utilidad cuestionable y una calimba, un peculiar instrumento que se ha atrevido a tocar en directo.

SERGIO BEZOS

Sergio Bezos abre su sección 'Facebook vaciado' para bucear en las entrañas de la red social y descifrar los mensajes ocultos de los grupos más random. La semana pasada inició su reclutamiento de "personas con dones mágicos" y lo cierto es que se ha apuntado un montón de gente... "Muy equilibrada esta gente no estaba".

