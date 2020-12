Ingrid García Jonsson, El Cejas, Andrea Compton, Lorena Castell y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (15/12/2020)

Ingrid García Jonsson / yu, No te pierdas nada

¡El primero en pasar por aquí este martes es El Cejas! El joven viene con mucho espíritu navideño para presentarnos su reportaje semanal, en el que sale a preguntar por qué algunos prefieren comprar los adornos en el mercado de Navidad en vez de en los grandes almacenes o los Todo a Cien de toda la vida.

"He estado grabando temas en Tenerife, irán saliendo poco a poco, y también voy a hacer directos en Twich", nos adelanta El Cejas, que parece que tiene nuevos proyectos para 2021.

"No tenía nada que hacer esta mañana, así que estoy contenta de venir". Así de contundente empieza la entrevista Ingrid García Jonsson, que curró mucho en 2019 y en 2020 ha estrenado todas esas pelis que tenía pendientes.

De momento podemos hablar de 'El arte de Volver', un film protagonizado por Macarena García. "Parece profunda e independiente pero en realidad es muy ligerita", nos cuenta la joven, que interpreta a una amiga artista de Macarena. "Yo me dedico a intentar hacer arte, principalmente mi obra consta en meter la cara en comida y fotografiarme haciendo eso. Recomiendo mucho a la gente que lo haga, meter la cara en comida, es una sensación muy fuerte", reconoce la actriz.

Uno de sus otros estreno de este año es 'Explota, Explota', un musical en el que se lo pasó muy bien. "Bailar y cantar en publico me da vergüenza, me dijeron que lo hacía mal y me destruyeron para siempre", cuenta. "Aprendí un montón", reconoce. ¿Era ella muy de Raffaella Carrá? "Conocerla ha sido increíble, es muy bajita".

"Me encantaría hacer ciencia ficción, y una peli tranquilita también", explica la actriz, que para terminar se somete a la entrevista en profundidad de Sergio Bezos.

¿Cuál es su fruta favorita? "El plátano", ¿Cómo le gustaría que se acabase el mundo? "Rápido, fulminante". ¿Qué es lo que más asco le da de la gente?, ¿qué opina del gotelé?

"Todo me da ansiedad y cuando tengo ansiedad como galletas mojaditas en leche, antes de dormir, no me apetece a otra hora", confiesa, y es que Castell se pregunta cosas bastante 'random'... ¿Por qué las galletas María tienen esos agujeros tan particulares? "Son orificios de ventilación para el proceso de horneado", nos cuenta.

La colaboradora nos habla también de que buscar la serenidad es bastante más razonable que buscar la felicidad. Y sobre la Navidad... Castell nos recomienda no hablar de política en las reuniones familiares, que nunca se sabe cómo pueden terminar... "De moda tampoco, porque cada uno viste como quiere. No hay que entrar en etiquetas, que cada uno sea como quiere".

¿Cuál es la diferencia entre mazapanes y polvorones? ¡El ingrediente principal! "Hay dos tipos de personas, a los que se le pega el polvorón en el paladar y a los que se le quedan en la lengua", cuenta. ¡El más antiguo es el Polvorón de Antequera!

"Tu corazón intenta ir al ritmo de la música", nos explica Lorena Castell, que se acaba de dar cuenta de que la música es capaz de relajar o de volvernos locos... ¡Si estamos de festival! "Estas Navidades hay que escuchar mucha música".

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 55:

Agradecida y emocionada. Así entra en el plató Andrea Compton, que esta semana nos habla de salud y bienestar en el contexto de Youth4Good, la iniciativa de Fundación Vodafone para buscar alternativas y crear diálogo sobre multitud de temas.

Hablamos con Borja y Sergio, dos jóvenes yusers que nos contarán cómo está siendo su experiencia con este sector. ¿Ha cambiado su opinión sobre "ir al médico"?, ¿cómo ven la atención primaria?

