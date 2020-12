Lorena Castell: ¿Cuál es la diferencia entre mazapanes y polvorones?

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

"Yo compré un Bingo antiguo guapísimo, pero está en Málaga, fue hace un año y medio. Bajé en autocaravana a buscarlo y por 5cm no cabía la mesa, y no he vuelto". Con estas historias comienza Lorena Castell su sección, y es que ahora quiere recuperarlo... ¡Y se lo van a dar! ¡Por fin!