José Manuel Poga, Javier Gómez Santander, Andrea Compton y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (16/04/2020)

Dos personas con una relativa fama... ¡Porque La Casa de Papel es la serie de habla no inglesa más vista de todo Netflix! Charlamos con el coordinador de guion y productor ejecutivo de la serie Javier Gómez Santander y con José Manuel Poga, el actor que da vida a Gandía, el nuevo villano esta temporada.

¿Cómo llevan el éxito de la serie?, ¿se meten a ver las críticas en las redes? "Ocho horas después del estreno ya me llegaron las primeras amenazas, desde Italia, una chavalilla", dice Poga. Pues cuidado porque como sea de Nápoles...

¿Qué criterios utilizan para escoger el nombre de los asaltantes? "El otro día Quique Peinado me presionó para que el próximo ladrón se llame Vallecas". ¿Y no se dieron cuenta de que el nombre del malo, Gandía, también es un topónimo?

"Cuando me cogieron en el casting no había visto la serie, y luego me enganché y ya tenía el guión de la tercera. Me encantó formar parte de la familia", dice Poga. "Tenía mucha paranoia con no olvidarme el guión en ningún bar, los guardaba debajo del colchón".

¿Cuál es el personaje que más mola escribir? "Hay unos cuantos, pero me lo he pasado muy bien con Tamayo", dice el guionista. ¿Y a qué series están enganchados ellos? "Estoy volviendo a Los Soprano, en tiempos de incertidumbre hay que volver a las certezas".

¿Con quién les ha puesto más nerviosos coincidir en el rodaje de la serie? "Me impresionó tener a Berlín delante, me puse tensito", dice Poga. "Yo fue en un exteriores, que estaban los Geox, y me impresionó ver cómo se saludaban y tal", dice el guionista. ¿Y alguna vez han robado algo de verdad?, ¿se delataron?

¿Tienen algún personaje al que odien? "A mi me gustaría darle una paliza a Arturito, lanzo la idea desde aquí", dice Poga.

Ana Cardo ha creado el primer museo virtual dedicado al COVID19. Además, ha seleccionado sus propias obras de arte y hasta ha recreado los pasos de los turistas por la sala... ¡Alucina! "Yo quiero ser artista", dice. ¡Lo tiene claro!

¡La cuarentena la ha superado, ha visto más de 40 series! Antes solo salía para venir a plató de 'yu' y ahora vive sus mejores días. Andrea Compton nos habla de la nueva plataforma de streaming, 'Quibi', que tiene capítulos de entre 7 y 9 minutos. "Para los que se hagan usuarios hay 90 días gratis", cuenta.

Una de las series por las que han apostado es Survive, protagonizada por Sophie Turner. "Está muy bien, además se te pasan los capítulos rapidísimo".

También hay programas, secciones de noticias... "Hacen ellos sus propias recopilaciones, está todo subtitulado en español, así no nos perdemos nada de fuera". Compton nos cuenta que también resumen lo más destacado de los Late Night estadounidenses... "Que si Jimmy Kimmel entrevista a no se quién, que si lo más visto..." .

¡Fox es el tutor legal de nuestra nueva colaboradora yuser! Descubrimos a la ganadora del puesto... Esther Machín ha superado unas pruebas demasiado duras para luego lo que va a ser... ¡Porque currar con nosotros no es gran cosa! "Soy una pedazo de mamarracha, lo reconozco".

JJ Vaquero intenta aguantar todo lo posible antes de ir al supermercado... ¡Pero es que luego la lista de la compra se convierte en una Biblia! "Me están volviendo traumas del pasado, ayer le dije a mi mujer que tengo derecho a una llamada".

¡Momento concurso! Iñaki Urrutia nos trae su particular 'Quién quiere ser millonario' con preguntas random. Andrea Compton se une al juego para sustituir a Pablo Ibarburu. ¿En qué año nació Facebook?, ¿cuántas vidas tiene un gato?

