Kira Miró, Marina San José, Las Hormigas y Roi Méndez en 'yu, no te pierdas nada' (15/01/2020)

Ana Morgade se sienta con Sergio Bezos y Pablo Ibarburu en la mesa de 'yu, no te pierdas nada' para recibir este miércoles a las actrices Kira Miró y Marina San José . También se vienen algunos integrantes de la tropa básica de 'yu': Fox , Las Hormigas y Roi Méndez . ¡Venga que ya estamos en el ecuador de la semana!

¡Los juglares del humor! Damián, Marron y Juan Ibáñez se vienen este miércoles a 'yu, no te pierdas nada' a comentar la actualidad más random -y loca- además de ilustrarnos con su filosofía grafitera. Porque las pintadas esconden mucha literatura... ¡Claro que sí! ¿Habremos sido engañados? ¿Y la historia del hombre que se quedó dormido en un bar de la borrachera? "Es una historia bonita, por lo menos se ha levantado en un sitio seguro", dicen. ¡Si es que hay gente para todo!

¿Y la leyenda de Marron?, ¿de qué va eso? "A veces nos llamaban para decir que habían visto a Marron durmiendo en un banco, o en unos soportales", nos cuentan. ¡Flipamos!

Kira Miró y Marina San José nos presentan 'Escape Room', una comedia que están a puntito de estrenar en el Teatro Fígaro y que ha tenido mucho éxito en Cataluña. Hay miedo, hay risa... ¿Cómo se combina eso? "Mientras se ríen, les das un sustito", cuentan. "Es muy divertida, la gente se lo va a pasar bien".

En la obra hay un cadáver... ¿Han tenido ellas que morir alguna vez en una ficción? "Sí, y es ridículo. Tuve que morir de un disparo y me sentía ridícula, eso no puede ensayar", nos cuenta Kira Miró. "Aguantar la respiración es muy duro", explica. ¡A Marina San José no la han matado nunca!

¿Tienen ellas propósitos para este año nuevo?, ¿se han puesto manos a la obra con lo de ir al gym?, ¿o son como el resto de los mortales?

Bezos se pone del lado de la 'gente de a pie' para jugar a 'Misterios', un reto en el que hay que adivinar qué está pasando en una trama ficticia que da muy mal rollito. ¡Ana Morgade se las sabe todas! ¿WTF?

¡Toca set de las guapas! Aunque claro, no vale solo con ser bellas... ¡Hay que tener algo más! ¿Qué tienen ellas debajo de esos pelazos?, ¿sabrán quién fue Confucio?, ¿qué es un anfibio?, ¿conseguirán el título de Miss YuNiverso?

¡Lleva aquí más tiempo que Matusalén! Fox nos trae un día más una nueva entrega del mejor concurso de la radiodifusión española. Hoy en 'por un euro' ... ¿Qué es mejor, 'bebé yoda' o 'beber en las bodas'?

Roi Méndez se ha comprado una SIM de Vodafone y pensaba que por currar en 'yu' el móvil le iba a salir gratis... ¡Pero no caerá esa breva! ¿Cuántas veces se ducha a la semana? "Hay momentos que me gusta estar sucio, en casa", desvela. ¿Qué tal lleva su pareja ese tema? Bueno, cambiando de tercio... ¡Hablemos de OT 2020! ¿Qué pasa con Flavio? "Es demasiado bueno, es un virtuoso del piano", explica el extriunfito.

Además, Roi está haciendo una dieta. Ha desayunado crema de cacahuete y pastillas.. ¿Será una dieta para gente que no tiene dientes? "Me acosté tarde porque ayer tuve una cosa, desayuné y casi vomito en el Cabify", explica. En fin... ¡Igual vivíamos mejor sin saber eso!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.