Luna Ki, Alaska, Marta Vaquerizo, Andrea Compton y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (21/05/2020)

¡Juernes en 'yu, no te pierdas nada'! Morgade conecta desde casa, pero Maya Pixelskaya y Bezos han vuelto al plató de yu. Concursos con Iñaki Urrutia , pelis y series con Andrea Compton , tendencias con Alaska y Marta Vaquerizo y hablamos con... ¡La cantante Luna Ki !

Luna Ki empieza diciendo que las entrevistas le dan 'yu, yu'... ¡Pero esto es yu y no tiene que estresarse, no tenemos criterio ninguno! Empezamos fuerte y Sergio Bezos le pregunta lo más asqueroso que ha comido nunca... "Tabaco", dice.

La cantante nos habla de su último tema 'BOLITA', que todavía no lo ha podido escuchar en una discoteca... Pero no le importa. "No suelo ir a discotecas dónde pongan mis temas", reconoce.

La cantante nos cuenta que estuvo en Argentina una temporada y flipó con la música que ponían allí en los clubs, donde hacen unas mezclas muy locas.. Pero además es que tiene una relación especial con Latinoamérica. "Me he criado con mis abuelas, que son exiliadas, una cubana y otra argentina", cuenta. "Era el sitio donde habían estado mis abuelas de pequeñas y era fuerte estar ahí", dice. "Mi música es quién soy. Nadie conoce a mi padre, nadie conoce a mi madre, ellos son personas con una historia. Mis abuelos tuvieron que huir de Ucrania por lo que estaba pasando con los judíos. Yo soy el final feliz, el poder haber criado a una niña en Barcelona".

Su tema Septiembre lo petó mucho, y le preguntamos... ¿Cree que hay prejuicios con la música urbana? "La música es un lenguaje, y cuando me la enseñaron en el conservatorio era un rollo. Me acuerdo que me mataba con las partituras y lo disfrutaba, pero nada que ver con lo que hago ahora. Sí, sí que hay prejuicios".

¡Para terminar Luna Ki nos enseña a su Pikitty, un híbrido entre Pikachu y Kitty que tiene tatuado! ¡Una monada!

Mundo interior loco y podrido de Ana Soy Cardo. Nuestra influencer de cabecera se presenta hoy con un look muy sexy, del Bershka, para contarnos las últimas novedades de su Diario Millenial. "He adoptado un lagartijo", dice.

Reinas de allá donde vayan... ¡Conectamos con Alaska y Marta Vaquerizo! "Yo tengo ganas de vernos, pero no de tocarnos", dice Olvido. ¿Tienen ellas cuenta de Tik Tok? Porque hay un nuevo reto... ¡Que de nuevo tiene poco, porque es algo de toda la vida! ¡Hacerse un moño con un lápiz!

Andrea Compton vuelve a plató en una fecha muy muy especial... ¡El aniversario de final de Juego de Tronos, que justo hace un año que emitió su último capítulo! ¿Habrá superado ESE final?, ¿cuáles son los peores finales de series para ella? ¡La youtuber ha hecho una encuesta en sus redes y la gente todavía está enfadada por ese trágico final de Los Serrano!

Cómo Conocí a Vuestra Madre, Los Serrano, Dexter, Prision Break... ¿Han defraudado estas series a sus fans? ¡Dentro de nada se cumplen 10 años del final de Lost, y la youtuber de pelo naranja no lo supera!

La youtuber nos recomienda 'Little Fires', con Reese Witherspoon, que asegura que "es un poquito Big Little Lies", una historia de razas, de privilegios... ¡Tiene buena pinta!

Iñaki Urrutia vuelve con su sección de concursos, y Maya Pikselskaya se une a la jarana... ¡A ver esa cultura general! ¿Darán la talla, yusers?

