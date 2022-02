María Esclapez visita yu, No te pierdas nada

¡Martes en yu, No te pierdas nada con Ana Morgade y Valeria Ros! Descubrimos todo sobre el nuevo libro de la psicóloga y divulgadora María Esclapez, 'Me quiero, te quiero'. Con Hurona Rolera viajamos a la Japan Weekend, con Pantomima Full hablamos de todo sin saber de nada y Fox nos cuenta qué tal le va el inframundo de Tinder.

Cuando no está jugando ni streameando, seguro que está grabando un reportaje para el yu. Hurona Rolera nos cuenta cómo ha crecido su rana y de paso nos sumerge en la Japan Weeknd, la mayor concentración de la cultura japonesa en Madrid.

'Me quiero, te quiero' es el segundo libro de María Esclapez, una guía para desarrollar relaciones sanas y mejorar las que ya teníamos. "No me lo creo, esto es un sueño, que alguien me pellizque", dice sobre el éxito de este libro, que le han dicho que "se lee como una novela".

Seguimos con Alberto Casado y Rober Bodegas, los inconfundibles Pantomima Full, que después de ponerle la nota de humor a la gala de los Goya se vienen al yu para charlar de todo sin saber de nada. Vamos, lo habitual. ¿Habrán coincidido con Cate Blanchett?, ¿les pagaron por el sketch o han actuado gratis?

Cerramos el yu con nuestro queridísimo Fox, que lleva casi tanto tiempo en Tinder que podría ser uno de los fundadores. Con él aprendemos la solución para que los ligues no se vayan por las ramas y, aunque no se conviertan en una relación seria, que puedas decir eso de 'me quitan lo bailado'.

