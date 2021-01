Marta Ortega, Andrea Compton, Lorena Castell, JJ Vaquero y más en 'yu, No te pierdas nada' (7/01/2021)

¿Qué tal se han portado los Reyes? Ana Morgade y Pantomima Full vuelven a la carga después del festivo y la sobredosis de roscón para recibir en 'yu' a unos invitados de lujo: Lorena Castell , Sergio Bezos, Errecé , Vaquero , Andrea Compton y la nº 2 del ranking World Padel Tour Marta Ortega . ¡Dale al play y no te lo pierdas!

JJ Vaquero / yu, no te pierdas nada

¡El primero en pasar por aquí este jueves es Errecé! El freestyler sale a la calle para preguntar cuáles son los deseos de la gente para sus últimos momentos de vida... ¿Tirarse en paracaídas?, ¿salir en una peli?, ¿cantar ante miles de personas? ¡Cuidado que el fin del mundo está cerca!

Puedes ver a Errecé en el minuto 32:

¡Recibimos a Marta Ortega! Recibimos a la nº 2 del ranking World Padel Tour, que en breve volverá a ser el número 1 porque... ¡Ya lo ha sido! Charlamos con la deportista de cómo ha pasado las Navidades, sus planes de futuro, su carrera y mucho más.

La deportista nos cuenta que lleva jugando al pádel desde que tiene 6 años. "Es algo familiar, cuando yo empecé el pádel por televisión no se veía. Tengo suerte de que mis padres siempre han sido muy deportistas", explica. "Me pillaba muy bien, al lado de casa, al lado del cole... El primer día con 6 años me pesaba todo y estaba incómoda", reconoce.

Su pareja de juego es Marta Barrero, así que tenemos que preguntarle... ¿Cómo es trabajar en equipo en un deporte que se juega en pareja? "Nos lo tomamos como un trabajo y lo que buscamos es rendimiento y que las cosas salgan bien. Es muy importante tener al lado a alguien que tenga tus mismos objetivos y tenga tu misma manera de ver el deporte. Ella es muy parecida a mi, o yo muy parecida a ella", cuenta.

Puedes ver a Marta Ortega en el minuto 40:

Sergio Bezos está confuso después de que los Reyes Magos hayan pasado por su casa... ¡Y todavía más desde que se ha enterado de todo lo que está pasando en EEUU! "Vi fotos y pensé.. pero si no se pueden hacer cabalgatas", bromea.

Puedes ver a Sergio Bezos en el minuto 58:

Andrea Compton se sienta por primera vez en el banquito de yu este 2021 para hablarnos de los spoilers que le han hecho en alguna ocasión... ¡Ha legado incluso a bloquear a los spoileadores! Eso sí, la youtuber no puede irse sin recomendarnos buen material para que el sofá no pierda la forma de nuestro cuerpo. Venga... ¡No te lo pierdas!

¡Un cómico que tiene más tablas que el arca de Noé! Recibimos a JJ Vaquero, que nos cuenta que le ha tocado de amigo invisible a su mujer y que tiene dudas sobre sus intenciones.... "Que mi mujer me haya regalado algo para que me ponga cachas... ¿Para quien es el regalo de verdad? Pidió el TRX viendo Aquaman".

Lorena Castell viene a hablar de un tema muy serio: la bajona de después de las fiestas de Navidad. "Ayer tuve una comida de reyes y cuando llegué a casa quería vomitar", reconoce la diva de las cosas random, que tiene remordimientos de conciencia... ¿Ha cogido muchos kilos estas Navidades?

Ahora que los propósitos de año nuevo están a la orden del día hablamos con Enrique Aparicio, periodista y activista muy conocido en los mundos del Internet para hablar de este "postureo con la salud" y como gestionar nuestros cambios físicos. ¿Qué pasa con el remordimiento?, ¿cómo podemos animar a la gente después de esta etapa de tanto comer?, ¿qué hay detrás de esa frase tan manida de "cuidarse a uno mismo"?

"Nos han inculcado que la delgadez es el estado al que hay que llegar caiga quien caiga", asegura el joven, que reconoce que estar delgado es una esclavitud.

Puedes ver a Lorena Castell y Enrique Aparicio en el minuto 1:28:

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.