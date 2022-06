Melody visita yu, No te pierdas nada

Es auténtica, no hay dos como ella. Marina Rivers es la primera colaboradora que pasa por yu, No te pierdas nada este miércoles. Con ella hablamos de regalos de cumpleaños y manualidades. "Cuando me regalan colonia no me sienta muy bien, es como.. ¿Huelo mal?", nos cuenta la joven, que está encantada con la ola de calor porque le flipa el verano.

Melody es la reina de las coreografías de instituto. Pocos jóvenes se los 90 se han quedado sin bailar El baile del gorila con "las manos hacia arriba, las manos hacia abajo". Fue la pionera de los que ahora conocemos como bailes de TikTok. Eso es innegable.

Seguimos con Kapo013, nuestro juez en nómina, el único freestyler que se atreve a ponerle nota a las noticias de la semana. Además, nos cuenta su aventura en el Primavera Sound. "Tengo el cuerpo low batery", reconoce.

Hemos profundizado en el ghosting, los haters, la luz de gas, la adicción a las redes, las fobias... Con la psicóloga Inés Bárcenas siempre aprendemos a gestionarnos un poquito mejor. Este miércoles analizamos la procrastinación, eso de dejar para luego lo que puedes hacer aora

